ارتفاع الأسهم الآسيوية بفضل المكاسب اليابانية وآمال التحفيز في الصين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بمكاسب الأسهم اليابانية، حيث أدت بيانات قوية عن الرواتب الأمريكية إلى تبديد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد، في حين ساعدت الآمال في اتخاذ المزيد من تدابير التحفيز في الصين.

وذكر موقع“إنفستنج” الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول، أن مؤشر“نيكي 225” الياباني ارتفع بنسبة 1.8%، فيما صعد مؤشر توبكس بنسبة 2%، حيث تبعت المكاسب في الأسواق اليابانية ضعف الين الياباني وسط شكوك متزايدة بشأن قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر .

موضوعاتإقبال صناديق التحوط على شراء الين قبل تصريحات إيشيبا بشأن الفائدة ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى وتيرة منذ نوفمبر 2022

وعن بورصة هونج كونج، ارتفع مؤشر“هانج سنج” بنسبة 0.6% مواصلاً سلسلة من المكاسب الأخيرة، حيث أدى التفاؤل بشأن المزيد من التحفيز الصيني إلى جذب المستثمرين؛ كما صعد مؤشر كوسبي بنسبة 0.8% في تداولات كوريا الجنوبية.

كانت أحجام التداول الآسيوية محدودة إلى حد ما بسبب عطلة الأسبوع الذهبي في الصين، لكن تتوقع الأسواق الصينية أن ترتفع بشكل حاد عندما تستأنف التجارة غدًا الثلاثاء، وسط البهجة المستمرة بشأن المزيد من تدابير التحفيز في البلاد.

ومن المقرر أن يعقد أكبر مخطط اقتصادي في الصين إحاطة غدًا الثلاثاء لتوضيح المزيد من الدعم التحفيزي للبلاد، بعد سلسلة من التدابير القوية في أواخر سبتمبر.

وبعيدا عن الصين، ينصب التركيز خلال الأسبوع الجاري على سلسلة من الخطابات التي يلقيها مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فضلا عن بيانات التضخم الاستهلاكي من أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات مؤشر سي إم إي فيدووتش، أن المتعاملين يستبعدون توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر المقبل.

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