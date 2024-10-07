ارتفاع الأسهم الآسيوية بفضل المكاسب اليابانية وآمال التحفيز في الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بمكاسب الأسهم اليابانية، حيث أدت بيانات قوية عن الرواتب الأمريكية إلى تبديد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد، في حين ساعدت الآمال في اتخاذ المزيد من تدابير التحفيز في الصين.
وذكر موقع“إنفستنج” الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول، أن مؤشر“نيكي 225” الياباني ارتفع بنسبة 1.8%، فيما صعد مؤشر توبكس بنسبة 2%، حيث تبعت المكاسب في الأسواق اليابانية ضعف الين الياباني وسط شكوك متزايدة بشأن قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر .
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وعن بورصة هونج كونج، ارتفع مؤشر“هانج سنج” بنسبة 0.6% مواصلاً سلسلة من المكاسب الأخيرة، حيث أدى التفاؤل بشأن المزيد من التحفيز الصيني إلى جذب المستثمرين؛ كما صعد مؤشر كوسبي بنسبة 0.8% في تداولات كوريا الجنوبية.
كانت أحجام التداول الآسيوية محدودة إلى حد ما بسبب عطلة الأسبوع الذهبي في الصين، لكن تتوقع الأسواق الصينية أن ترتفع بشكل حاد عندما تستأنف التجارة غدًا الثلاثاء، وسط البهجة المستمرة بشأن المزيد من تدابير التحفيز في البلاد.
ومن المقرر أن يعقد أكبر مخطط اقتصادي في الصين إحاطة غدًا الثلاثاء لتوضيح المزيد من الدعم التحفيزي للبلاد، بعد سلسلة من التدابير القوية في أواخر سبتمبر.
وبعيدا عن الصين، ينصب التركيز خلال الأسبوع الجاري على سلسلة من الخطابات التي يلقيها مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فضلا عن بيانات التضخم الاستهلاكي من أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات مؤشر سي إم إي فيدووتش، أن المتعاملين يستبعدون توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر المقبل.
المصدر:
MENAFN07102024000202011048ID1108752044
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