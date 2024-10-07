عشرات الإصابات جراء قصف للاحتلال استهدف مستشفى في دير البلح والشجاعية بغزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- أصيب 11 موطنا، بينهم أطفال وصحفيون، في نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خياماً للنازحين داخل شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي من المستشفى بأن الجرحى تلقوا العلاج الفوري، وسط أوضاع إنسانية متدهورة نتيجة هجمات الاحتلال المتواصلة.

وفي تطور آخر، أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل عدة إصابات بعد قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو عجوة في شارع الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. تم المصابين إلى مستشفى المعمداني في المدينة، حيث يخضعون للعلاج وسط استمرار الغارات على مناطق مختلفة من القطاع.

في سياق متصل، استهدفت غارة إسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة غزة، في إطار العدوان المستمر على القطاع الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023.

وبلغت حصيلة الضحايا حتى الآن 41,870 شهيداً، بالإضافة إلى 97,166 جريحاً، أغلبهم من الأطفال والنساء. وما زال العدد مرشحاً للزيادة مع استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض.