عشرات الإصابات جراء قصف للاحتلال استهدف مستشفى في دير البلح والشجاعية بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- أصيب 11 موطنا، بينهم أطفال وصحفيون، في قصف
نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خياماً للنازحين داخل مستشفى
شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي من المستشفى بأن الجرحى تلقوا العلاج الفوري، وسط أوضاع إنسانية متدهورة نتيجة هجمات الاحتلال المتواصلة.
وفي تطور آخر، أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل عدة إصابات بعد قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو عجوة في شارع الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. تم نقل المصابين إلى مستشفى المعمداني في المدينة، حيث يخضعون للعلاج وسط استمرار الغارات على مناطق مختلفة من القطاع.
في سياق متصل، استهدفت غارة إسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة غزة، في إطار العدوان المستمر على القطاع الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023.
وبلغت حصيلة الضحايا حتى الآن 41,870 شهيداً، بالإضافة إلى 97,166 جريحاً، أغلبهم من الأطفال والنساء. وما زال العدد مرشحاً للزيادة مع استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
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