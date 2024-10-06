Monday, 07 October 2024 07:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عام وغزة تحت الإبادة.. هل حقق العدوان أهدافه؟

10/6/2024 11:41:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- بعد عام على الحرب الصهيونية على قطاع غزة، الذي تحول مع الهجمات الجوية والمدفعية إلى أكوام من الركام ومنطقة وصفتها تصريحات أممية بأنها“منكوبة وغير صالحة للعيش”.
ففي مثل هذا اليوم من العام الماضي، شنّت حركة“حماس” وفصائل فلسطينية هجوما مباغتا وغير مسبوق على إسرائيل واقتحم مقاتلوها مواقع عسكرية ومستوطنات حدودية مع القطاع، وأطلقت نحو 5 آلاف صاروخ باتجاه مناطق وسط وجنوب إسرائيل.
وردا على هذا الهجوم، شن جيش الاحتلال هجوما بربريا على القطاع، واجهت خلالها إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب، خلفت اكثر من 41 ألف شهيد فلسطيني، بينهم اكثر من 16 ألف طفل، واكثر من 96 ألف جريح.
وأدخل هجوم“حماس” والفصائل الفلسطينية المباغت، على مستوطنات ومواقع إسرائيلية في منطقة غلاف غزة، تل أبيب بحالة صدمة وإرباك على كافة المستويات، وسط اتهامات لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو والمنظومة الأمنية والجيش بفشل التنبؤ به، الأمر الذي عده مسؤولون إسرائيليون اكبر خرق استخباراتي في تاريخ الدولة العبرية.
وفي السابع من تشرين الأول“أكتوبر” العام الماضي، وعقب هجوم حركة“حماس” الذي شمل إطلاق نحو 5 آلاف صاروخ وتسلل مسلحين للمستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية محاذية للقطاع، تبعه تسلل لعناصر من فصائل فلسطينية أخرى، أعلن القائد العام لكتائب“القسام محمد الضيف، بدء عملية“طوفان الأقصى” ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والمسجد الأقصى، والذي أسفر بمجمله عن مقتل 1200 إسرائيلي وإصابة 5431.
ليرد الجيش الإسرائيلي بعدها بغارات أولية في عملية أطلق عليها اسم“السيوف الحديدية”، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل في حالة حرب، تزامنا مع تشديد الحصار المفروض على القطاع منذ منتصف 2006 بإغلاق كافة المعابر والحدود.
وفي الثامن من تشرين الاول“أكتوبر”، اطلق“حزب الله” صواريخ باتجاه مناطق شمال إسرائيل، فيما رد جيش الاحتلال بقصف جنوبي لبنان، وما تزال الهجمات المتبادلة مستمرة، اسفرت مؤخرا عن اغتيال امين عام الحزب حسن نصرالله والعديد من قيادات الحزب.
وفي 13 تشرين الاول” أكتوبر”، أنذرت إسرائيل سكان محافظتي غزة وشمالي القطاع اللتين يعيش فيهما نحو 1.2 مليون فلسطيني، بإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوبي منطقة وادي غزة.
وفي السابع عشر من ذات الشهر، استشهد ما يزيد على 500 فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي“المعمداني” في غزة وبعدما تبنى جيش الاحتلال القصف رسميا حذف تصريحه وتنصل من مسؤوليته عقب حالة الغضب الدولي الواسعة التي خلفها.
وفي التاسع عشر من تشرين الأول“أكتوبر”، دخلت جماعة الحوثي اليمنية الحرب، حيث أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة من اليمن وتم اعتراضها، فيما أكدت لاحقا استمرار هجماتها حتى وقف حرب الإبادة الجماعية على غزة.
وفي 27 من تشرين الأول“أكتوبر”، اعلنت اسرائيل بدء العملية البرية في محافظة الشمال وامتدادها لغزة ومحافظات الوسطى والجنوب في الأسابيع والأشهر التالية، بدعوى إطلاق سراح الأسرى والقضاء على قوة حماس العسكرية.
وفي نهاية ذات الشهر، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي حيا سكنيا مكتظا في مخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد وجرح 400 فلسطيني معظمهم أطفال، فيما لم تتوفر أرقام تفصيلية لأعداد القتلى والجرحى.
وفي السابع عشر من تشرين الثاني“نوفمبر”، أعلنت وكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين“الاونروا” أن فلسطينيي غزة والشمال أصبحوا على حافة المجاعة، حيث لجأوا آنذاك لتناول أعلاف الحيوانات والحشائش، جراءمنع إسرائيل وصول المساعدات الإغاثية إلا بكميات شحيحة جدا، حيث يهدد الموت جوعا نحو 800 ألف نسمة هناك، وسط استمرار حلقة التجويع والتعطيش بحقهم.
وفي الثامن عشر من تشرين الثاني“نوفمبر”، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي آلاف النازحين بمخيم جباليا ما أسفر عن استشهاد 200 فلسطيني، بحسب تلفزيون فلسطين الرسمي.
وفي 24 من تشرين الثاني“نوفمبر”، وبوساطة قطرية مصرية أميركية، بدأت هدنة مؤقتة لأربعة أيام بين إسرائيل و”حماس”، تم تمديدها يومين إضافيين، ثم يوما واحدا؛ تم خلالها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.
وفي الثالث من كانون الأول“ديسمبر”، اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية برية شمال مدينة خان يونس (جنوب) بزعم وجود مقر قيادة حماس في المدينة منذرا بإخلاء عدة أحياء منها، حيث كانت آنذاك تؤوي نازحين جاؤوا من غزة والشمال بعدما صنفها الجيش“منطقة آمنة”.
وفي 29 من كانون الأول“ديسمبر”، رفعت جنوب إفريقيا قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب“إبادة جماعية”، حيث انضمت إليها لاحقا 7 دول أخرى، وأمرت المحكمة في 26 كانون الثاني“يناير” الماضي، بموجب القضية تل أبيب باتخاذ“تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة”.
وفي تطور خطير اغتالت اسرائيل في31 تموز“يوليو”، رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بقصف صاروخي استهدف مقر إقامته في طهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان وسط إدانات متعددة وتحذيرات من تصعيد إقليمي.
وتعلن حركة حماس في السادس من آب“اغسطس”، اختيار زعيمها في غزة يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لهنية.
وفي هذا الاطار، وبعد عام من بدء الحرب على قطاع غزة، يقول النائب الاسبق د.هايل الودعان الدعجة، ان الصدمة التي تلقاها الكيان الاسرائيلي في السابع من تشرين الأول“أكتوبر” الماضي، هزته ومرغت انفه بالتراب وجعلت من مقولة الجيش الذي لا يقهر وللمرة الثانية بعد حرب الكرامة بعيدة عن الواقع، فعدا عن اختراق منظومته الامنية والاستخباراتية والدفاعية على يد المقاومة الفلسطينية، فقد ظهر انه كيان هش وضعيف ولا يقوى على البقاء والدفاع عن نفسه الا بمساعدة القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وتابع أن هذه القوى وعلى وقع الضغط الشعبي الذي تتعرض له نتيجة ما يرتكبه الكيان المجرم من مجازر وابادة جماعية، شعرت بالحرج وبأنه قد تحول الى عبء عليها وبصورة تتناقض مع المبادئ والقيم التي اوهمت العالم بانها تحملها وتدافع عنها من ديمقراطية وحريات وحقوق انسان، وهي المبادئ التي انقلبت عليها عندما تصدت وبشتى الطرق لمواطنيها عندما عبروا عن رفضهم لهذه الابادة عبر المسيرات والاحجتاجات الشعبية التي اجتاحت شوارع الدول الغربية، ليخسر بذلك الكيان الاسرائيلي دعم المنظومة الغربية (شعبيا على الاقل ) وتعاطفها بعد سنوات طويلة نجح عبرها بالكذب والتزييف والخداع كسب هذا الدعم.
وتابع: إضافة لإهتزاز ثقة الشارع الاسرائيلي بالجيش وقدرته على حمايته، عدا عن الصورة التي ظهر فيها الكيان الاسرائيلي ككيان منبوذ ومعزول ومتمرد على القوانين والمنظمات الدولية الحقوقية والانسانية عندما ضرب بممواقفها وقراراتها عرض الحائط، ووضع الكيان نفسه تحت رحمة تنظيمات مسلحة تحيط به من كل جانب في الوقت الذي تمتلك فيه ترسانة اسلحة من الصواريخ والمسيرات المتطورة التي جعلت كافة مناطقه في مرمى نيرانه لدرجة ابقاء شارعه وقياداته السياسية والعسكرية في الملاجئ معظم الاوقات.
وتابع: اضافة لتسببه بتهديد مصالح الدول الغربية بعد ان ساهم بخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة تنذر بوقوع حرب اقليمية قد تكون او تترك تداعياتها الخطيرة على دول العالم اجمع.
من جهته، قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد، انه في ظل عام كامل من القتال متعدد الجبهات كسرت المقاومة في غزة تابوهات تاريخية للجيش الذي لا يقهر، حيث نجحت المقاومة للآن بمنع الاحتلال من تحقيق اهدافه، الذي وضعها المستوى السياسي وهي القضاء على“حماس” وخلق واقع امني جديد وتحرير الاسرى، وبما ان النتائج تقلص تحقيق الاهداف يمكن القول ان صمود المقاومة جرد الاحتلال من تحقيق اي انجاز يذكر.
واضاف ابو زيد ان الاحتلال استراتيجيا خسر مفهوم الردع الاقليمي الذي كان يتمتع به، بعد تعرضه لضربات متكررة من المقاومة بشكل عام حتى نجح الحوثيون بضرب عمق عاصمة الكيان ونجحت ايران بالرد مرتين على الاحتلال ونجحت المقاومة بتجريد الاحتلال من رسم صورة نصر، ما يعزز فرضية ان الاحتلال بعد كل هذا القتال الذي دخله بمنطق المنتصر يحاول ترميم صورة الردع.
واشار ابو زيد، الى ان الاحتلال خسر ايضا التفوق الاقليمي كقوة اقليمية وحيدة تمتلك اكبر ترسانة واحدث تكنولوجيا عسكرية لم تنجح بالمحافظة على هذا التفوق بعد سنة من القتال فشل فيه من كسر ارادة المقاومة.
وقال ابو زيد، ان مفهوم النصر لم يعد يقاس بالخسائر بل بكسر الارادة حيث تخوض المقاومة نوعا هجينا من القتال يعرف بالعمليات غير المتكافئة نجحت عبرها بجر الاحتلال للقتال لفترات طويلة انهكت الجيش المصنف رقم 18 على مستوى العالم حسب تصنيف جلوبال سيكيورتي.
واشار ابو زيد الى ان الاحتلال خسر ايضا في المستوى التكتيكي الكثير من الموارد البشرية العسكرية نتيجة حدة العمليات امام المقاومة سواء في غزة او مع حزب الله مؤخرا، يضاف لذلك تراجع في صورة الجيش لدى المجتمع الاسرائيلي حسب ما أشارت استطلاعات الرأي الاسرائيلية.
كما اشار ابوزيد الى ان من اهم خسائر الاحتلال النظرية العالمية التي ظل يعمل عليها لعقود منذ 76 عاما بان يحصر مفهوم الصراع بانه صراع فلسطيني اسرائيلي ثم التقسيم بجعل الصراع بين حماس واسرائيل، فيما الحرب بعد 7 تشرين الأول“اكتوبر” اعادت انتاج الشعور بان الصراع عربي اسرائيلي وليس فلسطينيا اسرائيليا فقط.
وخسرت اسرائيل، بحسب ابو زيد، الغطاء الدولي بعد الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال وبعد لغة الخطاب المتطرف الذي انتهجتها حكومة اليمين الاسرائيلية مما جعل الشارع الغربي يقف امام مفهوم المظلومية الذي كانت تروج له اسرائيل وإعادة القضية الفلسطينية للمحافل الدولية بعد ان أفل نجمها لسنوات طويلة.
من جهته، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، الحقيقة ان هناك الكثير من التغيرات التي طرأت على اسرائيل وغيرت الكثير من المفاهيم التي بدت ثابتة وهي ان اسرائيل ما تزال تواجه مشكلة الشرعيه واضفاء المشروعية على الاحتلال.
واضاف“فقد اعاد السابع من تشرين الأول“اكتوبر” التذكير بالاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبأن المشكلة هي الاحتلال وسياساته العنصريه والتطرف”، قائلا: لقد كشفت الحرب عن الوجه الوحشي للآله العسكرية الإسرائيلية وما سببته من دمار للبنية التحتية وكذلك خسائر فادحة في المرافق الصحية والاهم من ذلك المعاناة الانسانية الرهيبة التي نقلتها وسائل التواصل الاجتماعي العالمي خاصة الجرائم المرتكبة بحق النساء والاطفال.
وتابع: إن ملاحقة المحاكم الدولية ستبقى تؤشر الى ان اسرائيل انتهكت القانون الدولي الانساني وتسببت بمذابح كبيرة رغم ادعائها بأنها تحافظ على أمنها.
وقال: اما على المستوى الاقتصادي فقد عانى اقتصاد اسرائيل من انكماش بسبب توقف الطيران وتوقف عجلة الانتاج وانخراط المجتمع الاسرائيلي في الحروب سواء في غزه او لبنان وحتى سورية والعراق واليمن.
وختم: ورغم الدعم الغربي الا ان هذا الدعم لن يستطيع محي ما حدث في السابع من تشرين الأول“اكتوبر”، فما تزال اسرائيل تراوح مكانها في حرب استنزاف غير معروف نهايتها لليوم بل انها تتوسع في الحروب.

MENAFN06102024000072011014ID1108751406

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث