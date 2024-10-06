معايير خطأ تفركش الزيجات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قد‭ ‬يعزى‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬الطلاق‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬يجعلون‭ ‬‮«‬الجمال‮»‬‭ ‬العنصر‭ ‬الحاسم‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الزوجة،‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬الفتاة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الجمال‭ ‬والمال‭ ‬فإن‭ ‬فرص‭ ‬فوزها‭ ‬بزوج‭ ‬تصبح‭ ‬عالية‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬وتأتيك‭ ‬أختك‭ ‬أو‭ ‬خالتك‭ ‬وتقول‭ ‬لك‭ ‬إن‭ ‬الآنسة‭ ‬‮«‬كماشة‮»‬‭ ‬بنت‭ ‬أخت‭ ‬‮«‬قماشة‮»‬‭ ‬جميلة‭ ‬وأهلها‭ ‬‮«‬كويسين‭ ‬وزينين‮»‬،‭ (‬يعني‭ ‬عندهم‭ ‬فلوس‭)‬،‭ ‬وتسأل‭ ‬الخالة‭ ‬أو‭ ‬الأخت‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬معرفتها‭ ‬بكماشة‭ ‬تلك،‭ ‬فتقول‭ ‬إنها‭ ‬رأتها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬زواج‭ ‬بنت‭ ‬عمها‭ ‬‮«‬تورتيتا‮»‬،‭ ‬ويتم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬صورة‭ ‬فوتوغرافية‭ ‬لكماشة‭ ‬ويجنّ‭ ‬جنونك‭: ‬يا‭ ‬سلام،‭ ‬هاذي‭ ‬بنت‭ ‬تهبل‭.. ‬اخطبوها‭ ‬لي‭ ‬الحين،‭ ‬ومهرها‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬لثلاثة،‭ ‬ويخطبونها‭ ‬لك‭ ‬‮«‬الحين‮»‬،‭ ‬وتشب‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬جسمك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكتمل‭ ‬مراسيم‭ ‬الزواج،‭ ‬وتعيشان‭ ‬كزوجين،‭ ‬ثم‭ ‬تكتشف‭ ‬أنها‭ ‬فعلا‭ ‬‮«‬تهبل‭ ‬وتجنن‮»‬‭ ‬لأنها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬بلهاء‭ ‬وتسبب‭ ‬الجنون‭ ‬لمن‭ ‬يعيش‭ ‬معها،‭ ‬بسبب‭ ‬غبائها‭ ‬أو‭ ‬طيشها‭ ‬أو‭ ‬هيافتها‭ (‬على‭ ‬ذكر‭ ‬هذه‭ ‬الكلمة‭ ‬ألا‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬اسم‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬التي‭ ‬تغني‭ ‬بصدرها‭ ‬وأردافها‭ ‬لايق‭ ‬عليها؟‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬ترفض‭ ‬فتاة‭ ‬شابا‭ ‬ما‭ ‬لأنه‭ ‬ليس‭ ‬حليوة‭!! ‬وقد‭ ‬تسمع‭ ‬واحدة‭ ‬تبرر‭ ‬رفضها‭ ‬الاقتران‭ ‬برجل‭ ‬تقدم‭ ‬لخطبتها‭: ‬‮«‬هو‭ ‬زين‭ ‬ومتعلم‭ ‬وعنده‭ ‬وظيفة‭ ‬محترمة‭ ‬بس‭ ‬مو‭ ‬‮«‬ستايل‮»‬‭.. ‬شكله‭ ‬مو‭ ‬ها‭ ‬القد‮»‬‭. ‬والسبب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬جعلت‭ ‬الكثيرين‭ ‬منا‭ ‬يقتنعون‭ ‬بأن‭ ‬الجمال‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬وأن‭ ‬الجميلات‭ ‬موجودات‭ ‬بالكوم،‭ ‬فصار‭ ‬الواحد‭ ‬منا‭ ‬يحلم‭ ‬بعروس‭ ‬كتلك‭ ‬التي‭ ‬رآها‭ ‬في‭ ‬إعلانات‭ ‬المكانس‭ ‬الكهربائية،‭ ‬أو‭ ‬فوط‭ ‬أولويز‭ ‬الصحية،‭ (‬حدثت‭ ‬عدة‭ ‬حالات‭ ‬طلاق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬عندما‭ ‬اكتشف‭ ‬رجال‭ ‬أن‭ ‬زوجاتهم‭ ‬يضعن‭ ‬صور‭ ‬مهند‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬هواتفهن‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬تصبح‭ ‬مذيعة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬معينة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬المثل‭ ‬الأعلى‮»‬‭ ‬للشبان‭ ‬كزوجة‭ ‬وللشابات‭ ‬كمنوذج‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الأناقة‭ ‬والرشاقة،‭ ‬وعالم‭ ‬الغناء‭ ‬والموسيقى‭ ‬يشد‭ ‬الملايين،‭ ‬ولكن‭ ‬انتهى‭ ‬العصر‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬الموهبة‭ ‬هي‭ ‬مفتاح‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬دنيا‭ ‬الطرب،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تجد‭ ‬أن‭ ‬كافة‭ ‬المطربات‭ ‬المعاصرات‭ ‬في‭ ‬منتهى‭ ‬الجمال،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬بعضهن‭ ‬يتمتعن‭ ‬بأصوات‭ ‬منكرة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬جيوشا‭ ‬من‭ ‬البلهاء‭ ‬الذين‭ ‬يستمعون‭ ‬للغناء‭ ‬بعيونهم‭ ‬يعتبرونهن‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬فيروز‭! ‬وهناك‭ ‬مغنون‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬الذكور‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬البيولوجية‭ ‬التشريحية‭ ‬صاروا‭ ‬ينضحون‭ ‬أنوثة‭ ‬وخنوثة‭! ‬في‭ ‬الصين‭ ‬رزق‭ ‬رجل‭ ‬بطفلته‭ ‬الأولى‭ ‬وكانت‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬مرعبة‭ ‬من‭ ‬القبح‭ ‬فطلب‭ ‬الطلاق‭ ‬واتهم‭ ‬زوجته‭ ‬بأنها‭ ‬أنجبتها‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬آخر،‭ ‬لأنه‭ ‬وسيم‭ ‬وزوجته‭ ‬جميلة‭ ‬جدا،‭ ‬ولكن‭ ‬الطب‭ ‬أكد‭ ‬أنها‭ ‬ابنته،‭ ‬واتضح‭ ‬ان‭ ‬الام‭/ ‬الزوجة‭ ‬كانت‭ ‬شديدة‭ ‬القبح‭ ‬وأجرت‭ ‬عمليات‭ ‬تجميل‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بـ100‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬ونال‭ ‬الرجل‭ ‬حكم‭ ‬الطلاق‭ ‬ومعه‭ ‬تعويض‭ ‬مالي،‭ ‬والشاهد‭: ‬الجمال‭ ‬غير‭ ‬‮«‬الأصلي‮»‬‭ ‬لا‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬الذرية‭.‬

وإذا‭ ‬كنت‭ ‬عزيزي‭ ‬القارئ‭ ‬قد‭ ‬تعرضت‭ ‬للتمييز‭ ‬لأنك‭ ‬لست‭ ‬حليوة،‭ ‬فعليك‭ ‬بنادي‭ ‬الـ«بروتي‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيوبيكو‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إيطاليا،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬عضويته‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ويتباهى‭ ‬أعضاؤه‭ ‬بقبح‭ ‬أشكالهم،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الليلة‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬فيها‭ ‬منافسات‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬إيطاليا،‭ ‬يقيم‭ ‬النادي‭ ‬مسابقة‭ ‬صاحبة‭ ‬أقبح‭ ‬أنف‭ ‬أو‭ ‬سيقان‭ ‬أو‭ ‬عيون،‭ ‬والمسألة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬دعابة‭ ‬بل‭ ‬المقصود‭ ‬منها‭ ‬تعليم‭ ‬الناس‭ ‬عدم‭ ‬الخجل‭ ‬من‭ ‬حالاتهم‭ ‬أو‭ ‬التشوهات‭ ‬التي‭ ‬يعانون‭ ‬منها،‭ ‬ولكن‭ ‬مدير‭ ‬ومؤسس‭ ‬النادي‭ ‬تليسفورو‭ ‬إياكوبيلي‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬عضوية‭ ‬النادي‭ ‬تتناقص‭ ‬كلما‭ ‬زادت‭ ‬نسبة‭ ‬العري‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭!! ‬والمؤسف‭ ‬أن‭ ‬حكاية‭ ‬العري‭ ‬تلك‭ ‬حادثة‭ ‬عندنا‭ ‬أيضا،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬مقدمات‭ ‬نشرات‭ ‬الأخبار‭ ‬يحرمننا‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬تلك‭ ‬النشرات،‭ ‬لأنهن‭ ‬يتعمدن‭ ‬التلاعب‭ ‬بنا‭ ‬بارتداء‭ ‬ملابس‭ ‬مزودة‭ ‬بنوافذ‭ ‬وأنظمة‭ ‬تهوية‭ ‬‮«‬تزغلل‮»‬‭ ‬العين،‭.. ‬وقد‭ ‬تجد‭ ‬شابا‭ ‬يتابع‭ ‬نشرة‭ ‬أنباء‭ ‬وهو‭ ‬يهتف‭ ‬لها‭ ‬بحماس‭: ‬يا‭ ‬سلام،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬فيه‭ ‬المذيعة‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬مصرع‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬حماس‭!‬