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وفـاة الأكـبـر سـنـا فـــــي الـعـالـم بـيـن الـمـصـابين بمرض الشيخوخة المبكرة

10/6/2024 8:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفي‭ ‬عن‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬الإيطالي‭ ‬سامي‭ ‬باسو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬مرض‭ ‬الشيخوخة‭ ‬المبكرة‭ ‬المعروف‭ ‬بمتلازمة‭ ‬هاتشينسون‭-‬غيلفورد،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬مسؤولون‭ ‬أشادوا‭ ‬بشجاعته‭ ‬في‭ ‬كفاحه‭ ‬ضد‭ ‬المرض‭. ‬وأشارت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيطالية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬باسو‭ ‬هو‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬بين‭ ‬المصابين‭ ‬بهذا‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬المتوقع‭ ‬لمن‭ ‬يعانيه‭ ‬عند‭ ‬الولادة‭ ‬نحو‭ ‬13‭ ‬عاما‭.‬

وفارق‭ ‬سامي‭ ‬باسو‭ ‬الحياة‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬بعدما‭ ‬شعر‭ ‬بتوعك‭ ‬أثناء‭ ‬تناوله‭ ‬الطعام‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المطاعم،‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭. ‬واعتبرت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سامي‭ ‬باسو‭ ‬كان‭ ‬مثالا‭ ‬استثنائيا‭ ‬للشجاعة‭ ‬والإيمان‭ ‬والروح‭ ‬الإيجابية‮»‬،‭ ‬ملاحظةً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬واجه‭ ‬كل‭ ‬تحدٍ‭ ‬بابتسامة،‭ ‬وأثبت‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬الروح‭ ‬يمكنها‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬العقبات‮»‬‭. ‬ورأت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التزامه‭ (‬المشاركة‭) ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمرض‭ ‬الشيخوخة‭ ‬المبكرة‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬إلهام‭ ‬الآخرين‭ ‬سيبقيان‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭ ‬نموذجا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬سامي‭ ‬باسو‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬1995‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إيطاليا‭ ‬التحق‭ ‬بجامعة‭ ‬بادوفا،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬تخصص‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاحياء‭ ‬الجزيئي‭ ‬بأطروحة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توضيح‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الالتهابات‭ ‬والشيخوخة‭ ‬المبكرة،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ريبوبليكا‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬باسو‭ ‬نشطا‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬متابعيه‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭ ‬سبعين‭ ‬ألفا‭.‬

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