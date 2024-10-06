وفـاة الأكـبـر سـنـا فـــــي الـعـالـم بـيـن الـمـصـابين بمرض الشيخوخة المبكرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفارق‭ ‬سامي‭ ‬باسو‭ ‬الحياة‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬بعدما‭ ‬شعر‭ ‬بتوعك‭ ‬أثناء‭ ‬تناوله‭ ‬الطعام‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المطاعم،‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭. ‬واعتبرت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سامي‭ ‬باسو‭ ‬كان‭ ‬مثالا‭ ‬استثنائيا‭ ‬للشجاعة‭ ‬والإيمان‭ ‬والروح‭ ‬الإيجابية‮»‬،‭ ‬ملاحظةً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬واجه‭ ‬كل‭ ‬تحدٍ‭ ‬بابتسامة،‭ ‬وأثبت‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬الروح‭ ‬يمكنها‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬العقبات‮»‬‭. ‬ورأت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التزامه‭ (‬المشاركة‭) ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمرض‭ ‬الشيخوخة‭ ‬المبكرة‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬إلهام‭ ‬الآخرين‭ ‬سيبقيان‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭ ‬نموذجا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬سامي‭ ‬باسو‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬1995‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إيطاليا‭ ‬التحق‭ ‬بجامعة‭ ‬بادوفا،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬تخصص‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاحياء‭ ‬الجزيئي‭ ‬بأطروحة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توضيح‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الالتهابات‭ ‬والشيخوخة‭ ‬المبكرة،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ريبوبليكا‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬باسو‭ ‬نشطا‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬متابعيه‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭ ‬سبعين‭ ‬ألفا‭.‬