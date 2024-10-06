شركات التأجير التمويلى تسعى لترويج سنداتها لدى صناديق الاستثمار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى عدد من شركات التأجير التمويلى لترويج سنداتها لدى صناديق الاستثمار التى تستهدف أدوات الثابت بهدف الحصول تمويل بديل بعد تشديد قواعد التمويل البنوك لشركات القطاع.

وقالت مصادر لـ”البورصة” إن الشركات تسعى فى الوقت الحالى لإقناع البنوك بتوفير التمويل من خلال صناديقها التابعة.

موضوعاتلماذا لا تكشف الحكومات عن ديونها الفعلية؟ البنك الدولى يدعم إصلاحات أوزبكستان لنمو القطاع الخاص ومعالجة تغير المناخ جوجل تدرس استخدام الطاقة النووية لتغذية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعى

وحدد الحد الأقصى لعمليات التمويل بما لا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى نسبة 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.

وألزم البنك المركزى ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة نسبة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة فى مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.

وشدد البنك، على عدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلى إلا فى حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد.

وأثرت تلك الضوابط على قدرة قطاع التأجير التمويلى على الوصول لتمويلات وتسهيلات ائتمانية إلى جانب صعوبة إصدار السندات خاصة أن المكتتبين دائما فى السندات هم البنوك.

وطالب اتحاد التأجير التمويلي البنك المركزي بإعادة النظر فى القرارات الاخيرة، وتتفاوض حول خلق حلول لإنقاذ القطاع الذى تأثر بشدة ويعتمد على التمويلات المصرفية وسندات التوريق فى التمويل كأداة أساسية.

وأكد البنك المركزي ضرورة تحديد الغرض من التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلى أو إعادة تمويل عقود تم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل فى الغرض الممنوح من أجله، وذلك من خلال استيفاء المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل مع الحصول على

إقرار من شركة التأجير التمويلى بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.

ووجه“المركزى” البنوك إلى ضرورة أن يكون مصدر السداد الرئيسى للتمويل التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلى الممولة من قبل البنك.