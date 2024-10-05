نصف مليون مستخدم للهواتف الذكية يعتمدون على محافظ رقمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مرحلة انتقالية تتزامن مع بدء نضج حلول الهوية الرقمية المحمولة

أشارت‭ ‬أحدث‭ ‬توقعات‭ ‬شركة‭ ‬جارتنر‭ ‬للأبحاث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬سيقومون‭ ‬بإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬منتظمة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬محفظة‭ ‬للهوية‭ ‬الرقمية‭ ‬وذلك‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

ويعد‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬عبر‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬لبطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأفراد‭ ‬أو‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬شخصية‭ (‬سيلفي‭) ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬الثقة‭ ‬بهوية‭ ‬الفرد‭ ‬خلال‭ ‬التفاعل‭ ‬الرقمي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬بيانات‭ ‬الاعتماد‭ ‬المُختارة،‭ ‬أو‭ ‬لكونها‭ ‬غير‭ ‬متاحة،‭ ‬أو‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬توفر‭ ‬ضمانات‭ ‬كافية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬الفرد‭. ‬لكن‭ ‬ونتيجة‭ ‬للتحديات‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬النموذج‭ ‬التقليدي‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية،‭ ‬فقد‭ ‬ظهرت‭ ‬الحلول‭ ‬المعتمدة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الرقمية‭ ‬المحمولة‭.‬

وقال‭ ‬عاكف‭ ‬خان،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للتحليلات‭ ‬لدى‭ ‬جارتنر‭: ‬‮«‬يشهد‭ ‬السوق‭ ‬حالياً‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬نضج‭ ‬حلول‭ ‬الهوية‭ ‬الرقمية‭ ‬المحمولة‭ (‬ PDI ‭)‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيسهم‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬المنفردة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية‮»‬‭.‬

التحديات‭ ‬المصاحبة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية

إن‭ ‬نموذج‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬يُطلب‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬المستخدم‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬تحقق‭ ‬عبر‭ ‬تصوير‭ ‬الهوية‭ ‬والتقاط‭ ‬صور‭ ‬شخصية‭ (‬سيلفي‭) ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬مثالياً‭. ‬وأضاف‭ ‬خان‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الإجراءات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬اليوم‭ ‬مركزة‭ ‬ومحدودة‭ ‬بالبيانات‭ ‬الجوهرية‭ ‬لهوية‭ ‬الفرد‭ (‬الاسم،‭ ‬تاريخ‭ ‬الميلاد،‭ ‬العنوان،‭ ‬إلخ‭). ‬ومع‭ ‬انتقال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعاملات‭ ‬إلى‭ ‬فضاء‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬ربط‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخصائص‭ ‬بهوية‭ ‬الفرد،‭ ‬مثل‭ ‬المؤهلات‭ ‬التعليمية‭ ‬والمؤهلات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمكان‭ ‬العمل،‭ ‬وإثبات‭ ‬التوظيف،‭ ‬وببيانات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‮»‬‭.‬

حلول‭ ‬الهوية‭ ‬الرقمية‭ ‬المحمولة‭ ‬ستبدأ‭ ‬بالحلول‭ ‬مكان‭ ‬الإجراءات‭ ‬المكررة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية،‭ ‬ويتمثل‭ ‬التعريف‭ ‬الأفضل‭ ‬للهوية‭ ‬الرقمية‭ ‬المحمولة‭ ‬بأنها‭ ‬هوية‭ ‬رقمية‭ ‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬الصفات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحديد‭ ‬هوية‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي،‭ ‬كما‭ ‬تعني‭ ‬تمتع‭ ‬الشخص‭ ‬بدرجة‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬التحكم‭ ‬بأمن‭ ‬وخصوصية‭ ‬البيانات‭.‬

ويستند‭ ‬المبدأ‭ ‬الرئيسي‭ ‬للهوية‭ ‬الرقمية‭ ‬المحمولة‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ ‬قيام‭ ‬المستخدم‭ ‬بإثبات‭ ‬هويته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بواسطة‭ ‬ثبوتيات‭ ‬موثوقة،‭ ‬وما‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭ ‬يتم‭ ‬تسجيلها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تأكيد‭ ‬لهوية‭ ‬الفرد،‭ ‬ويتم‭ ‬تخزين‭ ‬هذا‭ ‬التأكيد‭ ‬إما‭ ‬لدى‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بالتحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ (‬النموذج‭ ‬المركزي‭) ‬أو‭ ‬في‭ ‬محفظة‭ ‬للهوية‭ ‬الرقمية‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬للأفراد‭ (‬النموذج‭ ‬اللامركزي‭). ‬وتوفر‭ ‬النماذج‭ ‬اللامركزية‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬بيانات‭ ‬اعتماد‭ ‬يمكن‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬إجراء‭ ‬التأكيد‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الكشف‭ ‬غير‭ ‬الضروري‭ ‬عن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البيانات،‭ ‬مثل‭ ‬إثبات‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬هو‭ ‬فوق‭ ‬سن‭ ‬الـ18‭ ‬عاماً‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬مشاركة‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلاده‭.‬

وتقوم‭ ‬الحكومات‭ ‬حالياً‭ ‬باتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬إذ‭ ‬وجهت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ (‬عبر‭ ‬قانون‭ ‬خدمات‭ ‬التعريف‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والثقة‭ ‬ eIDAS ‭ ‬بضرورة‭ ‬قيام‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بإتاحة‭ ‬محفظة‭ ‬للهوية‭ ‬الرقمية‭ ‬للمواطنين‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2026‭. ‬ويوجد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬مزودي‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬الرقمية‭ ‬المحمولة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬استخدام‭ ‬مستهدفة‭.‬

وأوضح‭ ‬خان‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لن‭ ‬يحتاج‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيون‭ ‬لأمن‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومات‭ ‬بتزويد‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬بحلول‭ ‬هوية‭ ‬رقمية‭ ‬محمولة‭. ‬في‭ ‬حالة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يمكن‭ ‬للرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لأمن‭ ‬المعلومات‭ ‬استخدام‭ ‬منتج‭ ‬خاص‭ ‬بمحفظة‭ ‬هوية‭ ‬لا‭ ‬مركزية‭ ‬متوافر‭ ‬حالياً‭ ‬وإتاحته‭ ‬للموظفين‭. ‬ويمكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إدراج‭ ‬المحفظة‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬المعلقة‭ ‬بدمج‭ ‬الموظفين‭ ‬الجدد،‭ ‬واسترداد‭ ‬الحسابات،‭ ‬وسير‭ ‬عمل‭ ‬خدمة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭. ‬وسيسهم‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مستويات‭ ‬الأمان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬أداة‭ ‬قوية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬وتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلغاء‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬العمليات‭ ‬المكررة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية‮»‬‭.‬