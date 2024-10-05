Ios 18 يتيح خدمة لمستخدمي آيفون تقلق منصات التواصل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أتاحت شركة أبل لمستخدمي هواتف آيفون، إمكانية تقييد وصول منصات التواصل الاجتماعي إلى جهات الاتصال لديهم، وذلك عبر تغيير بسيط أدخلته الشركة على نظام
IOS 18، ما أثار قلقاً لدى مطوري تلك التطبيقات.
التغيير الذي أدخلته أبل على نظام التشغيل الجديد ( iOS 18) أدخل ميزة التحكم في جهات الاتصال التي يرغب المستخدم في مشاركتها مع تطبيقات التواصل الاجتماعي.
يرتبط هذا التغيير بميزة «مزامنة جهات الاتصال»، وهي ميزة أساسية ساهمت في صعود العديد من التطبيقات الاجتماعية مثل: إنستجرام، وواتساب، وسناب شات، إذ سمحت تلك الميزة لمطوري التطبيقات بربط المستخدمين، بسرعة، مع جهات اتصالهم، ما ساعد على تحقيق نمو سريع، وانتشار واسع لهذه التطبيقات.
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