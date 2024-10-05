Ios 18 يتيح خدمة لمستخدمي آيفون تقلق منصات التواصل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أتاحت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬لمستخدمي‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون،‭ ‬إمكانية‭ ‬تقييد‭ ‬وصول‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬الاتصال‭ ‬لديهم،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تغيير‭ ‬بسيط‭ ‬أدخلته‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬نظام‭

‬ ‭ ‬18،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬قلقاً‭ ‬لدى‭ ‬مطوري‭ ‬تلك‭ ‬التطبيقات‭.‬

التغيير‭ ‬الذي‭ ‬أدخلته‭ ‬أبل‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭ ‬الجديد‭ (‬ iOS ‭ ‬18‭) ‬أدخل‭ ‬ميزة‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬جهات‭ ‬الاتصال‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬مع‭ ‬تطبيقات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

يرتبط‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬بميزة‭ ‬‮«‬مزامنة‭ ‬جهات‭ ‬الاتصال‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬ميزة‭ ‬أساسية‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬صعود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مثل‭: ‬إنستجرام،‭ ‬وواتساب،‭ ‬وسناب‭ ‬شات،‭ ‬إذ‭ ‬سمحت‭ ‬تلك‭ ‬الميزة‭ ‬لمطوري‭ ‬التطبيقات‭ ‬بربط‭ ‬المستخدمين،‭ ‬بسرعة،‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬اتصالهم،‭ ‬ما‭ ‬ساعد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬سريع،‭ ‬وانتشار‭ ‬واسع‭ ‬لهذه‭ ‬التطبيقات‭.‬