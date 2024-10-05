إلهام شاهين تتصدر الترند بسبب تصريحاتها عن حل الدولتين

وأكدت الفنانة المصرية اعتزازها بتكريم مهرجان أيام القاهرة للمونودراما الدولي، معبرة فى ذات الوقت عن عدم سعادتها لما يحدث فى المنطقة، من حروب ودمار.



وقالت الفنانة إلهام شاهين، خلال تكريمها في حفل افتتاح المهرجان: "أتشرف بحصولي على هذا التكريم من مهرجان يعتني بفن المونودراما الذي هو جزء مهم جدا في المسرح".



وتابعت: "أقدر أقول إني مش عارفة أفرح أوي وإحنا حاسين حوالينا حروب ودمار وخراب".



أضافت إلهام شاهين: "قلوبنا مع فلسطين ومش بس فلسطين لكن أيضا لبنان وسوريا والعراق والسودان.. المنطقة العربية على صفيح ساخن و قلوبنا موجوعة ونفسي نوصّل صوتنا للعالم أن الشعوب العربية تنادي بالسلام احنا مش شعوب حرب".



وأضافت: "الحل هو الدولتين دولة فلسطين وإسرائيل.. وياريت العقلاء في العالم كله يضغطوا على نتنياهو اللي في كل كلامه غرور واستعلاء.. بيتعالى بما يمتلك من أسلحة وتكنولوجيا حديثة لازم يفهم أنه الوطن العربي لن يهدأ إلا بقيام الدولة الفلسطينية".



وأثارت تصريحات إلهام شاهين الكثير من الانتقاد والجدل، خاصة على السوشيال ميديا.



وأكد عدد من النشطاء على مواقع التواصل رفض الفلسطينيين التام لهذا الحل، حتى لو كلفهم حياتهم، مشيرين إلى أنه لا يحق لأحد التحدّث باسم الفلسطينيين، حتى وإن كانت نيته حل الأزمة.



وقال بعض رواد مواقع التواصل من الفلسطينيين إن "هذا حل مستحيل، لأن هذه الأرض لا تحتمل إلا نحن أو نحن، وليس هناك حل آخر في هذه القضية، لأنه صراع ممتد إلى أن تعود فلسطين لنا كاملة".



وأضاف آخرون بأنه "لا يحق لأحد أن يتنازل باسمي عن حقي في فلسطين، كانت تُسمى وصارت تُسمى فلسطين ليس لها اسم آخر على الإطلاق".



وقال أحدهم: "أنا كمواطن فلسطيني مش عايزها مقسّمة، أريد أرضي كاملة معنديش طرف تاني فيها". (وكالات)

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