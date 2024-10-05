Saturday, 05 October 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال الأحد

10/5/2024 2:56:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غدا الأحد عن مناطق محدودة في محافظات الشمال (إربد والمفرق وعجلون) لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.


وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل في محافظة إربد مناطق: شارع مجمع عمان الجديد بجانب شاورما الريم من الشرق من الساعة 8 صباحا ولغاية 3:30 بعد الظهر، وبلدة بشرى من 9 صباحا ولغاية 3 بعد الظهر، وبلدة سحم أول البلد من 9 صباحا ولغاية 3:30 بعد الظهر، والطيبة غرب البلد وطريق المزارع وقرب معصرة العلاونة من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.
وبينت أن الفصل سيكون في محافظة المفرق في منطقتي زملة الأمير غازي والبستانة من 9:30 صباحا ولغاية 3 بعد الظهر.
فيما سيكون بمنطقة كفرنجة بجانب عين زغيدية بمحافظة عجلون من 8 صباحا ولغاية 2 بعد الظهر.–( بترا )

MENAFN05102024000072011014ID1108749470

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث