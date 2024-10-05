فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال الأحد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غدا الأحد عن مناطق محدودة في محافظات الشمال (إربد والمفرق وعجلون) لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل في محافظة إربد مناطق: شارع مجمع عمان الجديد بجانب شاورما الريم من الشرق من الساعة 8 صباحا ولغاية 3:30 بعد الظهر، وبلدة بشرى من 9 صباحا ولغاية 3 بعد الظهر، وبلدة سحم أول البلد من 9 صباحا ولغاية 3:30 بعد الظهر، والطيبة غرب البلد وطريق المزارع وقرب معصرة العلاونة من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.
وبينت أن الفصل سيكون في محافظة المفرق في منطقتي زملة الأمير غازي والبستانة من 9:30 صباحا ولغاية 3 بعد الظهر.
فيما سيكون بمنطقة كفرنجة بجانب عين زغيدية بمحافظة عجلون من 8 صباحا ولغاية 2 بعد الظهر.–( بترا )
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