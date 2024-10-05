فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال الأحد



وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل في محافظة إربد مناطق: شارع مجمع عمان الجديد بجانب شاورما الريم من الشرق من الساعة 8 صباحا ولغاية 3:30 بعد الظهر، وبلدة بشرى من 9 صباحا ولغاية 3 بعد الظهر، وبلدة سحم أول البلد من 9 صباحا ولغاية 3:30 بعد الظهر، والطيبة غرب البلد وطريق المزارع وقرب معصرة العلاونة من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساء.

وبينت أن الفصل سيكون في محافظة المفرق في منطقتي زملة الأمير غازي والبستانة من 9:30 صباحا ولغاية 3 بعد الظهر.

فيما سيكون بمنطقة كفرنجة بجانب عين زغيدية بمحافظة عجلون من 8 صباحا ولغاية 2 بعد الظهر.–( بترا )

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