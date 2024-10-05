وزير البترول يبحث مع رئيس وزراء كندا تعزيز التعاون في مجال التعدين

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، خلال لقائه مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال التعدين، حيث تعد كندا واحدة من أكبر الدول عالمياً في مجال التعدين.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة البترول اليوم في إطار مشاركة الوزير، في القمة الـ19 للفرانكوفونية بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تطرق الجانبان إلى أنشطة الشركات الكندية العاملة في مجال التعدين في مصر، مثل شركة باريك جولد، التي تحتل المرتبة الثانية وفقاً للتصنيف الدولي في مجال تعدين الذهب والمعادن، وتعمل في 19 قطاعاً بالصحراء الشرقية، وشركة آتون ريسورسز، وشركة لوتس جولد، وشركة رد سي ريسورسز.

موضوعاتمصر تستهدف توليد 42% من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035 صندوق الاستثمارات السعودي يدرس زيادة حصصه في شركات الألعاب اليابانية “الإسكان” تخطط لتنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلى

وأكد البيان أهمية التعاون المشترك والمفاوضات مع شركة باريك جولد للاتفاق على نموذج عقد استغلال الذهب، لافتاً إلى أن مصر تدعم وتقوم بخطوات مهمة لجذب عدد من الشركات العالمية الكبرى لسوق التعدين، وتتطلع لمزيد من الاستثمارات من خلال المشاركة في المزايدات الجديدة المزمع طرحها للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له.

وأضاف البيان أن المباحثات تطرقت إلى الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصري والبنية الأساسية التي وفرتها الدولة وتسهم في دعم الاستغلال الأمثل لتلك الثروات، لافتا إلى أنه يتم العمل على تنفيذ إطار تنظيمي لإيجاد مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين يدعمه انطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية، ومن المخطط انطلاقها فعلياً بنهاية العام الجاري كمحفز أساسي للاستثمار التعديني وسهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها مصر في مجال التعدين والطاقة.

المصدر: