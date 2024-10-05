صندوق الاستثمارات السعودي يدرس زيادة حصصه في شركات الألعاب اليابانية

(MENAFN
- Al-Borsa News) يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصصه في شركة نينتندو وغيرها من شركات الألعاب اليابانية، في خطوة لتعزيز قطاع الترفيه في المملكة كجزء من التحول عن الاقتصاد المعتمد على النفط.
وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، نائب رئيس مجموعة سافي للألعاب، في مقابلة مع وكالة أنباء كيودو اليابانية:“نحن في عملية نقل الأسهم التي نملكها في الشركات اليابانية إلى شركة الألعاب الخاصة بنا، سافي جيمز جروب، لخلق تآزر أكبر”.
موضوعات متعلقة
مصر تستهدف توليد 42% من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035 وزير
البترول يبحث مع رئيس وزراء كندا تعزيز التعاون في مجال التعدين “الإسكان” تخطط لتنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الدولى الساحلى
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 8.58% من شركة نينتندو، مطور سلسلة ألعاب“سوبر ماريو بروس” الشهيرة، و8.97% من شركة كوي تيكمو هولدينجز، وفقًا لوثائق الشركات المقدمة إلى وزارة المالية في يونيو.. كما استثمر الصندوق في شركات تطوير الألعاب مثل نكسون وكابكوم.
وفي السنوات الأخيرة، زادت السعودية من استثماراتها في قطاع الترفيه، مثل الألعاب والرسوم المتحركة، في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس“سافي”، لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن صناعة النفط المتقلبة.
وكجزء من هذه الجهود، تبني المملكة مدينة ترفيهية تُدعى“قدية” جنوب غرب الرياض، والتي ستضم ملعبًا، ومسار سباق فورمولا 1، ومرافق للرياضات الإلكترونية، وأول مدينة ملاهٍ في العالم مخصصة لسلسلة الأنمي والمانجا الشهيرة“دراجون بول”.
ويرى صندوق سافي للألعاب فرصة تجارية في تعزيز توطين ألعاب الفيديو بالتعاون مع شركاء يابانيين، من خلال استخدام الملكية الفكرية الخاصة بهم.
وتسعى الشركات اليابانية للاستفادة من ملكيتها الفكرية لتنويع مصادر الربح، مثل البضائع والرسوم المتحركة التي تتميز بشخصيات ألعابها الشهيرة.
وأصدرت نينتندو العام الماضي فيلم“سوبر ماريو بروس” المستند إلى شخصيات ألعابها الشهيرة، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.. كما أنتجت شركة سكوير إنكس أفلامًا استنادًا إلى سلسلة“فاينل فانتسي” الشهيرة.
ومع ذلك، أشار الأمير إلى أن الصندوق ليس لديه نية لزيادة حصته دون موافقة شركائه، قائلًا:“من المهم الحفاظ على التواصل لضمان الوصول إلى الأهداف بالطريقة الصحيحة. لا نريد التسرع في أي شيء”.
المصدر:
MENAFN05102024000202011048ID1108749437
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.