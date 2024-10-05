صندوق الاستثمارات السعودي يدرس زيادة حصصه في شركات الألعاب اليابانية

MENAFN - Al-Borsa News) يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصصه في شركة نينتندو وغيرها من شركات الألعاب اليابانية، في خطوة لتعزيز قطاع الترفيه في المملكة كجزء من التحول عن الاقتصاد المعتمد على النفط.

وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، نائب رئيس مجموعة سافي للألعاب، في مقابلة مع وكالة أنباء كيودو اليابانية:“نحن في عملية الأسهم التي نملكها في الشركات اليابانية إلى شركة الألعاب الخاصة بنا، سافي جيمز جروب، لخلق تآزر أكبر”.

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ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 8.58% من شركة نينتندو، مطور سلسلة ألعاب“سوبر ماريو بروس” الشهيرة، و8.97% من شركة كوي تيكمو هولدينجز، وفقًا لوثائق الشركات المقدمة إلى وزارة المالية في يونيو.. كما استثمر الصندوق في شركات تطوير الألعاب مثل نكسون وكابكوم.

وفي السنوات الأخيرة، زادت السعودية من استثماراتها في قطاع الترفيه، مثل الألعاب والرسوم المتحركة، في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس“سافي”، لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن صناعة النفط المتقلبة.

وكجزء من هذه الجهود، تبني المملكة مدينة ترفيهية تُدعى“قدية” جنوب غرب الرياض، والتي ستضم ملعبًا، ومسار سباق فورمولا 1، ومرافق للرياضات الإلكترونية، وأول مدينة ملاهٍ في العالم مخصصة لسلسلة الأنمي والمانجا الشهيرة“دراجون بول”.

ويرى صندوق سافي للألعاب فرصة تجارية في تعزيز توطين ألعاب الفيديو بالتعاون مع شركاء يابانيين، من خلال استخدام الملكية الفكرية الخاصة بهم.

وتسعى الشركات اليابانية للاستفادة من ملكيتها الفكرية لتنويع مصادر الربح، مثل البضائع والرسوم المتحركة التي تتميز بشخصيات ألعابها الشهيرة.

وأصدرت نينتندو العام الماضي فيلم“سوبر ماريو بروس” المستند إلى شخصيات ألعابها الشهيرة، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.. كما أنتجت شركة سكوير إنكس أفلامًا استنادًا إلى سلسلة“فاينل فانتسي” الشهيرة.

ومع ذلك، أشار الأمير إلى أن الصندوق ليس لديه نية لزيادة حصته دون موافقة شركائه، قائلًا:“من المهم الحفاظ على التواصل لضمان الوصول إلى الأهداف بالطريقة الصحيحة. لا نريد التسرع في أي شيء”.

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