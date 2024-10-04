بلدية السلط تكرم بطل كأس السوبر لكرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كرم رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، فريق نادي السلط بكرة اليد، الحائز على لقب كاس السوبر لموسم 2024، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر النادي بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، حيث أشاد الحياري بالدور الكبير الذي يلعبه النادي في محافظة البلقاء وما يقدمه من إنجازات لافتة أكدت عراقة النادي ولعبة كرة اليد.
ويأتي هذا التكريم، ضمن تفاعل البلدية مع مؤسسات المجتمع المحلي في المدينة وحرصها على تكريم المميزين وأصحاب الإنجاز، حيث عبر رئيس النادي خالد عربيات عن بالغ شكره وتقديره إلى رئيس البلدية المهندس الحياري، على دعمه الدائم ووقوفه مع النادي في المناسبات كافة، معتبرا البلدية من الداعمين المميزين لمسيرة النادي.
وكان فريق السلط، توج مؤخرا بلقب كاس السوبر للموسم الحالي 2024، بعد أن حقق الفوز على فريق الأهلي في افتتاح الموسم، وهو يخوض حاليا منافسات دوري أندية الدرجة الأولى، ويطمح إلى الحصول على اللقب.
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