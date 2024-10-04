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بلدية السلط تكرم بطل كأس السوبر لكرة اليد

10/4/2024 2:50:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كرم رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، فريق نادي السلط بكرة اليد، الحائز على لقب كاس السوبر لموسم 2024، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر النادي بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، حيث أشاد الحياري بالدور الكبير الذي يلعبه النادي في محافظة البلقاء وما يقدمه من إنجازات لافتة أكدت عراقة النادي ولعبة كرة اليد.
ويأتي هذا التكريم، ضمن تفاعل البلدية مع مؤسسات المجتمع المحلي في المدينة وحرصها على تكريم المميزين وأصحاب الإنجاز، حيث عبر رئيس النادي خالد عربيات عن بالغ شكره وتقديره إلى رئيس البلدية المهندس الحياري، على دعمه الدائم ووقوفه مع النادي في المناسبات كافة، معتبرا البلدية من الداعمين المميزين لمسيرة النادي.
وكان فريق السلط، توج مؤخرا بلقب كاس السوبر للموسم الحالي 2024، بعد أن حقق الفوز على فريق الأهلي في افتتاح الموسم، وهو يخوض حاليا منافسات دوري أندية الدرجة الأولى، ويطمح إلى الحصول على اللقب.

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