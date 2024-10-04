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لبنان يعلن ارتفاع حصيلة غارات الأمس إلى 37 قتيلا

10/4/2024 9:15:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 4 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق أمس إلى 37 قتيلا.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان ان غارات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات ال24 الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والعاصمة بيروت أدت في حصيلة إجمالية إلى مقتل 37 شخصا و151 جريحا.
وشن طيران الاحتلال الاسرائيلي أيضا غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة باستخدام قنابل خارقة للتحصينات وذلك بالتزامن مع ارتفاع حصيلة غارات الأمس إلى 37 قتيلا.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ان طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت استعمل فيها عددا كبيرا من القنابل الفراغية والارتجاجية الخارقة للتحصينات.
وأضافت أن "صوت التفجيرات أقوى من صوت الغارات التي استهدفت المبنى الذي استهدف فيه الامين العام لحزب الله حسن نصرالله يوم الجمعة الماضي".
واشارت الى ان الغارات اسفرت عن انهيار عدد من المباني والمنشآت اضافة الى مبان ومحال تجارية اخرى.
وقالت الوكالة ان طيران الاحتلال اغار على منطقة (المصنع) الحدودية مع سوريا شرق لبنان ما أدى إلى قطع الطريق الدولي.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي طلب أمس من الجيش والامن العام التشدد في الاجراءات الامنية المتخذة على الحدود اللبنانية - السورية بعد مزاعم الاحتلال الاسرائيلي عن استخدام معبر المصنع لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح ما يفوق المليون شخص. (النهاية)

ا ي ب / ط م ا



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