Friday, 04 October 2024 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر12 بتوقيت غرينيتش

10/4/2024 9:15:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3185352 الكويت - وزارة الداخلية تؤكد أنه "لا أحد يستطيع منع الكويتيين من دخول الكويت ولا أحد يستطيع إجبارهم على مغادرة بلدهم" وأنه يتوجب على الجميع دون استثناء التقيد بقوانين الدولة والالتزام بالواجبات المطلوبة منهم.
3185343 الكويت - وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية ومرورية مكثفة في منطقة خيطان تحت إشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
3185354 الكويت - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعلن أنها ستبدأ يوم السبت أعمال الصيانة في بعض محطات التحويل الثانوية بالمحافظات الست تستمر إلى 12 أكتوبر الجاري ما يترتب عليه قطع التيار الكهربائي حسب المناطق والمواعيد المحددة في جدول الصيانة.
3185341 الكويت - وزارة الصحة ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية تطلق حملة توعية بالإنعاش القلبي الرئوي تحت شعار (تعلم تسلم.. ننقذ ونعتني) بمناسبة اعتماد أكتوبر شهرا لتثقيف الجمهور بمهارة الإنعاش القلبي والرئوي وثقافة الإسعاف الأولي وتضم سلسلة فعاليات في المجمعات التجارية.
3185340 بيروت - وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق يوم الخميس إلى 37 قتيلا.
3185350 بروكسل - المفوضية الأوروبية توافق على فرض "رسوم تعويضية" على واردات السيارات الكهربائية من الصين بعد تصويت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مقترح بهذا الشأن. (النهاية)

م ع ع




MENAFN04102024000071011013ID1108746841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث