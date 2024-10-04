موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر12 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3185352 الكويت - وزارة الداخلية تؤكد أنه "لا أحد يستطيع منع الكويتيين من دخول الكويت ولا أحد يستطيع إجبارهم على مغادرة بلدهم" وأنه يتوجب على الجميع دون استثناء التقيد بقوانين الدولة والالتزام بالواجبات المطلوبة منهم.
3185343 الكويت - وزارة الداخلية تنفذ حملة أمنية ومرورية مكثفة في منطقة خيطان تحت إشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
3185354 الكويت - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعلن أنها ستبدأ يوم السبت أعمال الصيانة في بعض محطات التحويل الثانوية بالمحافظات الست تستمر إلى 12 أكتوبر الجاري ما يترتب عليه قطع التيار الكهربائي حسب المناطق والمواعيد المحددة في جدول الصيانة.
3185341 الكويت - وزارة الصحة ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية تطلق حملة توعية بالإنعاش القلبي الرئوي تحت شعار (تعلم تسلم.. ننقذ ونعتني) بمناسبة اعتماد أكتوبر شهرا لتثقيف الجمهور بمهارة الإنعاش القلبي والرئوي وثقافة الإسعاف الأولي وتضم سلسلة فعاليات في المجمعات التجارية.
3185340 بيروت - وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق يوم الخميس إلى 37 قتيلا.
3185350 بروكسل - المفوضية الأوروبية توافق على فرض "رسوم تعويضية" على واردات السيارات الكهربائية من الصين بعد تصويت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مقترح بهذا الشأن. (النهاية)
م ع ع
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