الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في قطاع غزة: 90 شهيدا وعشرات الجرحى الاربعاء

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN / استشهد طفل وأصيب مواطنان، مساء اليوم الأربعاء، في مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 90 شهيدا، بينهم أطفال ونساء.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لـ "وفا" باستشهاد طفل وإصابة مواطنين آخرين في قصف مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة الحلو، قرب بنك فلسطين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وفي وقت سابق، استشهد 10 مواطنين وأصيب 27 آخرين، في غارات لطائرات الاحتلال الحربية والمسيّرة على مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

واستشهد 3 مواطنين في غارة للاحتلال على بلدة خزاعة المدمرة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة جديدة في خان يونس، حيث استُشهد أكثر من 40 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب العشرات بجروح.

وأفادت مصادر طبية بأن الطواقم انتشلت جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، وذلك بعد قصف جوي مكثف وتوغل بري لقوات الاحتلال استهدف المناطق الجنوبية الشرقية من خان يونس، بما في ذلك أحياء: معن، وقيزان النجار، والمنارة.

وفجر الأربعاء، استشهد 9 مواطنين، وأصيب نحو 20 آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مدرسة ومعهدا للأيتام يؤويان نازحين في مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة مسقط التي تؤوي نازحين بمنطقة الزرقاء في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة 17 آخرين بجروح. كما استشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال "معهد الأمل للأيتام" الذي يؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,689 مواطنا، وإصابة 96,625 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.