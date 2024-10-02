فلسطين تشارك في مؤتمر الإيسيسكو بمسقط: تحويل التعليم.. من الالتزامات إلى التطبيقات

(MENAFN
- Palestine News Network
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مسقط / PNN - تشارك دولة فلسطين، ممثلة بوزير التربية
والتعليم العالي، أمجد برهم، في فعاليات مؤتمر الإيسيسكو لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي يُعقد في العاصمة العمانية مسقط على مدار يومين تحت عنوان: "ما بعد قمة تحويل التعليم: من الالتزامات إلى التطبيقات".
يأتي هذا المؤتمر في وقت حرج، إذ يسعى المشاركون إلى تحويل الالتزامات التي أُطلقت في القمم السابقة إلى خطوات عملية تعزز قطاع التعليم في دول منظمة التعاون الإسلامي.
من جهته، سيقدم الوزير برهم مداخلة هامة تحت عنوان: "متحدون من أجل التعليم في ظل الأزمات والطوارئ". سيستعرض خلالها واقع التعليم الفلسطيني، مسلطًا الضوء على الصعوبات والتحديات التي يواجهها الطلبة والمؤسسات التعليمية في فلسطين بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى العدوان المستمر على قطاع غزة الذي دخل عامه الأول.
ستركز مداخلة الوزير برهم على كيفية الحفاظ على استمرارية التعليم وضمان الوصول العادل إلى الفرص التعليمية في ظل هذه الأوضاع، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لمساندة فلسطين في هذا الملف الهام.
يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والتجارب لتحسين جودة التعليم في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها العديد من الدول، بما في ذلك فلسطين.
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