فلسطين تشارك في مؤتمر الإيسيسكو بمسقط: تحويل التعليم.. من الالتزامات إلى التطبيقات

MENAFN - Palestine News ) مسقط / PNN - تشارك دولة فلسطين، ممثلة بوزير والتعليم العالي، أمجد برهم، في فعاليات مؤتمر الإيسيسكو لدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي يُعقد في العاصمة العمانية مسقط على مدار يومين تحت عنوان: "ما بعد قمة تحويل التعليم: من الالتزامات إلى التطبيقات".

يأتي هذا المؤتمر في وقت حرج، إذ يسعى المشاركون إلى تحويل الالتزامات التي أُطلقت في القمم السابقة إلى خطوات عملية تعزز قطاع في دول منظمة التعاون الإسلامي.

من جهته، سيقدم الوزير برهم مداخلة هامة تحت عنوان: "متحدون من أجل التعليم في ظل الأزمات والطوارئ". سيستعرض خلالها واقع التعليم الفلسطيني، مسلطًا الضوء على الصعوبات والتحديات التي يواجهها الطلبة والمؤسسات التعليمية في فلسطين بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى العدوان المستمر على قطاع غزة الذي دخل عامه الأول.

ستركز مداخلة الوزير برهم على كيفية الحفاظ على استمرارية التعليم وضمان الوصول العادل إلى الفرص التعليمية في ظل هذه الأوضاع، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لمساندة فلسطين في هذا الملف الهام.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والتجارب لتحسين جودة التعليم في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها العديد من الدول، بما في ذلك فلسطين.