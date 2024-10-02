الحكومة الإسرائيلية تشرع في مبادرة استراتيجية جديدة لتعزيز تطوير الاستيطان في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان

(MENAFN
) تشرع الحكومة الإسرائيلية في مبادرة استراتيجية جديدة لتعزيز تطوير الاستيطان في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان، وهي خطوة تعكس طموحات المنظمات الاستيطانية وسط تصاعد التوترات في المنطقة, تأتي هذه الخطوة في فترة تكافح فيها المجتمع الدولي للتدخل بشكل فعال ضد الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال.
كما يتزامن التركيز المتجدد على استيطان قطاع غزة مع رغبات المستوطنين في استعادة المناطق التي غادروها في عام 2005, ومع ذلك، تمتد هذه المبادرة إلى ما هو أبعد من غزة، حيث اكتسبت خطط الاستيطان في جنوب لبنان أيضًا زخمًا بعد تصاعد العدوان العسكري ضد المنطقة, سرعان ما تبنت الجماعات المتطرفة رواية صهيونية مشوهة تعيد تعريف ما يسمى "أرض إسرائيل التاريخية" لتشمل كل من قطاع غزة، وخاصة مناطقه الشمالية، وأجزاء من لبنان, ويشكل هذا المنظور استيطان جنوب لبنان كخطوة سياسية، بالإضافة إلى كونه تحقيقًا لما يُزعم أنه نبوءات دينية، مما يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة.
ومع تصاعد الأعمال العسكرية في جنوب لبنان، بدأت حركة المستوطنين المعروفة باسم "أوري تسافون"، وهي واحدة من أكثر المنظمات المتطرفة، في الترويج لفرص العقارات في المنطقة, تبرز موادهم التسويقية المنازل التي توفر إطلالات رائعة على جبال لبنان والمناظر الخلابة، بهدف جذب مستوطنين محتملين, لتحقيق أجندتهم، تضغط هذه الفصائل المتطرفة على الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على اعتداءاتها العسكرية ضد كل من لبنان وغزة, تشمل طموحاتهم ضم جنوب لبنان والشمال من غزة، فضلاً عن منع عودة السكان المحليين من اللبنانيين والفلسطينيين.
كذلك يدعي مؤيدو هذه الأيديولوجية أن "العودة إلى أراضي الآباء" ستعزز بشكل كبير الموقف الاستراتيجي لدولة إسرائيل في المنطقة, ويشيرون إلى أن هذه المبادرة ستفي بـ "حلم" لطالما تم التمسك به منذ عام 1982, علاوة على ذلك، يصرون على أن المناقشات المتعلقة بالاستيطان في غزة يجب أن تتناول لبنان أيضًا، مما يبرر دعوتهم لمواصلة الأعمال العسكرية والاحتلال الإقليمي في كلا المنطقتين, تأسست حركة "أوري تسافون" في أواخر مارس، وقد اكتسبت الآلاف من المؤيدين الذين يدعون إلى نهج سياسي أكثر عدوانية, تمتد مهمتهم إلى ما هو أبعد من مجرد تعزيز الأعمال العسكرية وإعادة الاحتلال؛ إنهم يسعون إلى إنشاء إطار شامل لتأسيس المستوطنات الصهيونية في جميع أنحاء المنطقة، وبالتالي تعزيز المطالبات الإسرائيلية وتوطيد وجودها في هذه المناطق المتنازع عليها.
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