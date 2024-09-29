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كيف يمكن وقف الغطرسة الصهيونية في ظل الموقف الأميركي المنحاز؟

9/29/2024 11:53:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- في ظل تزايد التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وآخرها اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أصبحت سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه إسرائيل، خاصة دعمها في الصراع مع حركة حماس، والعدوان على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، نقطة محورية في النقاش السياسي الأميركي.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2024، يتساءل مراقبون عن التأثير الذي قد يحدثه هذا الموقف على نتائج السباق نحو البيت الأبيض.
وفي هذا الصدد، يرى الوزير الأسبق الدكتور وائل عربيات، أن الحرب الصهيونية الهمجية على قطاع غزة ولبنان تشكل تحديا كبيرا لكل من الديمقراطيين والجمهوريين في الانتخابات الأميركية المقبلة، فبينما يحاول الجمهوريون استغلال هذه القضية لصالحهم، يواجه الديمقراطيون تحديات في الحفاظ على دعم قواعدهم، وخاصة بين الناخبين العرب والمسلمين والشباب، ما يزيد من عدم اليقين حول نتائج الانتخابات المقبلة.
وتابع عربيات أن الدعم الأميركي لدولة الاحتلال كان محل إجماع على مر الزمن بين كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومع ذلك، فإن الدعم الحالي لحربها على حركة حماس في قطاع غزة، وعلى حزب الله في لبنان، يأتي في ظل ظروف معقدة ومتغيرة، تشمل الضغوط الدولية والمخاوف الأمنية من وقوع حرب إقليمية شاملة.
وزاد: "الرأي العام الأميركي منقسم حول هذه المسألة، بينما يدعم البعض موقف الرئيس الحالي جو بايدن كجزء من التزام طويل الأمد تجاه حليف إستراتيجي، ينتقد آخرون هذا الدعم باعتباره تجاهلا للقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان، هذا الانقسام قد يظهر تأثيره في صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024".
وأضاف: "بعد اغتيال نصرالله، سارعت الولايات المتحدة إلى تقديم تأكيدات متكررة بشأن دعم إسرائيل وحماية أمنها، لكن يظل الملمح البارز في هذه التصريحات هو الإشارة إلى عدم الرغبة في الدخول في صراع مع إيران أو تجاه المشهد نحو المزيد من التصعيد".
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد مصالحة، إن دولة الاحتلال تنتظر الفرصة المناسبة في هذه المرحلة، من أجل تنفيذ مخططها في التوسع والعدوان، وكما يبدو فإن المنطقة العربية خضعت أو تخضع في هذه المرحلة إلى حالة من الضعف والهوان والتفكك، ما يجعل من السهل عليها أن تغالي في تطلعاتها التوسعية.
وتابع: "النقطة الثانية، هي قدرات المقاومة، سواء كان في قطاع غزة أو حزب الله أمام هذه الهجمة الشرسة من قبل الحركة الصهيونية والغرب وأميركا والدول الغربية الأوروبية الداعمة للكيان الصهيوني خوفا من هزيمته، وبالتالي هجرة معاكسة لليهود إلى اوروبا التي لا ترغبها لا ألمانيا ولا أي دولة أوروبية، بل تريد أن تبقي إسرائيل كمشروع غربي متقدم يخدم المصالح الغربية ويخدم أيضا الحركة الصهيونية".
واستكمل: "هذه الغطرسة الصهيونية كما يبدو أنها بحاجة إلى إعادة بناء الموقف العربي إذا أمكن ذلك أولا، مع ما في ذلك من صعوبة، لكني أعتقد أن على الأمة العربية أن تعي ذلك، وأن تدرك أنها مستهدفة واحدة فأخرى، وما يدل على ذلك كثرة عرض نتنياهو ومسؤولين صهاينة خططا لمنطقة الشرق الأوسط التي يحلمون بها، والتي تنطوي على مزيد من التوسع والعدوان، بدعم أميركي سافر عبر عنه بكل وضوح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".
وأضاف: "لا بد من موقف عربي، على الأقل بالنسبة لدول المنطقة (مصر والأردن والعراق والسعودية ودول الخليج)، وأعتقد أنها تشكل كتلة إلى حد ما تستطيع أن تتوافق في الحديث مع واشنطن لوقف إمداد إسرائيل بالسلاح المدمر، والعودة إلى نوع من التفاهمات السياسية في حل هذه الأزمة الكبيرة".
وقال مصالحة: "هذه هي الخيارات، أما الخيار الأخير فهو أن تتبنى إيران موقفا مساندا فعلا وليس نظريا أو مجرد تصريحات معسولة، بأنها إلى جانب المقاومة خصوصا بعد اغتيال حسن نصر الله الذي يعد أكبر قوة في محور المقاومة، وقبله اغتيال إسماعيل هنية، إذ إن ما حدث يجب أن يكون كافيا ليكون موقف إيران أكثر تشددا ودعما، من أجل وقف المزيد من التدمير للقوى المقاومة في لبنان في غزة والضفة الغربية".
واعتبر أن الغطرسة الصهيونية وليدة أوضاع إقليمية في المنطقة، ووليدة أوضاع دولية مواتية منذ العام 1991 حينما تولت أميركا قيادة النظام الدولي، وهذه الأمور جرت تهيئتها على مدى عقود من الزمن، وعبر إضعاف الموقف العربي بمزيد من الشرذمة والتفكك، وتعظيم الدور الغربي بدعم إسرائيل، كل هذه الأمور هيأت لهذه المعادلة المختلة في العلاقة بين إسرائيل والجانب العربي.
بدوره، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو: "ما من شك أن التصعيد الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني يضع المنطقة أمام تهديدات خطرة تنذر بتقويض أسس الأمن والاستقرار، بل إن ذلك التصعيد يضع هذه المنطقة أمام مصير مجهول واحتمالات تنبئ بأسوأ الكوارث"، مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني على لبنان تم في توقيت جرى اختياره بعناية فائقة، مستغلا بذلك انشغال واشنطن بالانتخابات الرئاسية، من أجل تحقيق أهداف حكومة الاحتلال الرامية إلى تطهير قطاع غزة عرقيا أو تهجير سكانه.
وأضاف الغزو: "إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من الصراع والتوتر والحروب، من خلال الاستمرار في عدوانها الغاشم على غزة، وفتح جبهة جديدة في لبنان، وجر الغرب إليها؛ لإطالة عمر رئيس الحكومة الإسرائيلية السياسي، وتنفيذ الأجندة العنصرية المتطرفة لوزراء متطرفين في الحكومة ينادون علنا بارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وينكرون حقه في الحياة على ترابه الوطني".
وتابع: "إن عجز المجتمع الدولي عن لجم التطرف الصهيوني ووقف جرائم الحرب البشعة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وعدوانه على لبنان، أتاح للحكومة الصهيونية الإمعان في عدوانها وتعريض أمن المنطقة برمتها للخطر، فمن أمن العقوبة أمعن في القتل والتنكيل والتدمير والإجرام، وهذا ما ينطبق على دولة الاحتلال التي لم يكن لها أن تقترف كل هذه الجرائم بحق الفلسطينيين واللبنانيين وإلحاق كل هذا الضرر والدمار بهم وبمنازلهم وأحيائهم السكنية لولا الضوء الأخضر والدعم والتأييد الذي تلقته من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين".
وأضاف إن على المجتمع الدولي أيضا إلزام إسرائيل بالخضوع لاستحقاقات السلام العادل، والانصياع للإرادة الدولية وقراراتها ذات الصلة بالصراع العربي-الصهيوني خاصة وأن العرب اختاروا طريق السلام، وأكدوا ذلك من خلال المبادرة العربية للسلام التي تم إقرارها في قمة بيروت، وهي بلا شك حملت الأسس الواقعية لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، حيث شددت على أهمية إنهاء الاحتلال للأراضي العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، باعتبار ذلك يمثل المدخل الحقيقي لتكريس عوامل الاستقرار والأمن والتعايش السلمي في المنطقة.
واستكمل: "بدون ذلك فإن الوضع في المنطقة سيظل ملتهبا وغير مستقر، إذ إن استمرار سياسة العدوان والغطرسة الصهيونية يبدد كل الجهود المبذولة في مجال تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويهيئ المناخات المشجعة لتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، إذا ما أدركنا تزايد مشاعر الإحباط واليأس في النفوس، خاصة لدى الشباب العربي، نتيجة التمادي بغطرستها واعتداءاتها المتكررة التي لا تجد من يردعها، وكذا غياب العدالة الدولية وطغيان سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق قرارات الشرعية الدولية".
وأضاف: "في ظل هذه الغطرسة الصهيونية وتوسيع تل أبيب جبهات القتال وجر المنطقة إلى حرب شاملة، لا بد من تدخل المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل، وفق القانون الدولي، على حماية حقوق الفلسطينيين واللبنانيين في منازلهم، ولا بد أيضا من تحرك دولي لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل بجدية لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما طالب ويطالب الأردن".
وتابع: "وعلى العالم أن يلتقط الرسائل الأردنية بسرعة وبصيغة التطبيق، فلا يوجد ما يبرر قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، وتدمير مقدراتهم وبناهم التحتية".
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة اليرموك د. محمد خير الجروان: "تجاوز الاحتلال بعملياته العسكرية وجرائمه ضد المدنيين في غزة ولبنان مؤخرا جميع القواعد والأعراف الدولية، وتجاوز بسلوكياته حتى أقرب حلفائه من الأميركيين والأوروبيين، ويضغط بشدة لقيادة المنطقة نحو حافة الهاوية، وإلى حرب تحقق جميع أهدافه ليس فقط على مستوى مواجهة أعدائه في الإقليم كإيران".
واستدرك: "لكن تلك السلوكيات تشير أيضا إلى سعي الاحتلال إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتنفيذ مخططات التوسع والتهجير، وفرض السلام كما تراه هي وليس وفقا للشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسلام وحل الدولتين أو اتفاقات السلام الموقعة عليها أو حتى مشاريع السلام التي طرحت خلال الأعوام السابقة".
وتابع: "استفادت إسرائيل بشكل كبير من الظروف الإقليمية والدولية خلال الفترة السابقة، لممارسة الغطرسة في إدارة ملفات الحرب على غزة ولبنان وتصعيد الأوضاع في الضفة، ومواجهة إيران؛ وتعزيز الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني، وتأجيج الخلافات العربية، وإضعاف جامعة الدول العربية، ومن إستراتيجية الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط، وانشغال الأوروبيين بالحرب الروسية-الأوكرانية على حدودهم، ومن الشلل الذي أصاب مجلس الأمن نتيجة تعارض المصالح بين الدول الكبرى، وغيرها الكثير".
وأضاف: "لكن أكثر ما تستفيد منه إسرائيل اليوم للتغول والاستمرار بغطرستها تجاه كل ما هو فلسطيني وما يهدد أمنها، هي مرحلة الشلل في السياسة الخارجية الأميركية وانشغال الولايات المتحدة وصناع قراراها بالانتخابات المقبلة، فهي تحاول تحقيق أكبر المكاسب قبل انتخاب الرئيس الأميركي المقبل، خاصة في ظل ضعف الإدارة الأميركية الحالية في التعامل مع إسرائيل وكبح جماحها تجاه الجرائم والتجاوزات التي ترتكبها، والسلوكيات التي كادت أن تؤدي إلى حرب إقليمية".
وزاد: "بالتالي، لا تملك دول المنطقة خيارات كثيرة باستثناء تجاوز الخلافات البينية وإعادة الاعتبار لسورية، ودمجها في إطار حاضنتها العربية ومحاولة تفعيل دور جامعة الدول العربية للخروج بقرارات من شأنها أن توحد كافة الجهود المبذولة، والضغط على المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه إسرائيل وسياستها التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك تحقيق نوع من التوازن في العلاقات مع القوى الدولية الأخرى كالصين وروسيا".

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