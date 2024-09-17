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إنريكي: سان جيرمان مستعد لصنع نجوم جدد

9/17/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ربما يكون فريق باريس سان جيرمان الشاب الحالي أقل خبرة من الفرق السابقة لكنه مفعم بالطاقة ومستعد للنجاح، إذ يستعد لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بدون المهاجم كيليان مبابي لأول مرة خلال سبع سنوات.

وبعد انضمامه إلى الفريق في عام 2017، ساعد مبابي باريس سان جيرمان في الوصول إلى نهائي البطولة الأوروبية عام 2020 قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ.

ويستعد سان جيرمان لاستضافة جيرونا الإسباني الذي يشارك لأول مرة في دوري الأبطال، غدا الأربعاء.

ويضم سان جيرمان عددا من العناصر الهجومية المثيرة للإعجاب أمثال برادلي باركولا وعثمان ديمبلي والوافد الجديد جواو نيفيز (19 عاما) الذي سجل بالفعل أربع تمريرات حاسمة خلال أربع مباريات بالدوري.

وقال لويس إنريكي مدرب سان جيرمان اليوم الثلاثاء "دائما ما أرغب في يكون لاعبونا متحفزين لكل مباراة. يمكنني الاستعانة بأي من المهاجمين الستة لدينا.

"إنهم مستعدون، ونحن فريق متعدد الإمكانات، ومن الرائع أن نتمتع بكل هذه الخيارات لأن الموسم سيكون طويلا.

"نحن بحاجة إلى صنع نجوم للفريق. نحتاج إلى تأقلم اللاعبين وإقناعهم بالطريقة التي يجب أن نلعب بها. أنا متحمس للغاية وسعيد بثقة النادي وأحاول رد الجميل لهم من خلال تحقيق نتائج جيدة. لدينا مشروع واضح تم تحديده في الموسم الماضي".

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