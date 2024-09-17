شنغهاي يضرب بقوة... وفيسيل كوبي يتعثر في دوري أبطال آسيا للنخبة

لقن نادي شنغهاي شنهوا الصيني ضيفه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي درسيا قاسيا وفاز عليه 4 /1 في الوقت الذي تعادل فيه بوريرام يونايتد التايلاندي مع فيسيل كوبي الياباني سلبيا اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مجموعة منطقة الشرق لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى ملعب هونجكو، قلب شنغهاي تأخره بهدف إلى فوز كاسح برباعية ليوجه إنذار شديد اللهجة لجميع منافسيه.

وتقدم خورخي لويز بهدف لبوهانج في الدقيقة 53 ثم أدرك أندري لويس التعادل لشنغهاي في الدقيقة 65 وبعدها بست دقائق أضاف سيفاس ماليلي الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وحصل شنغهاي على ضربة جزاء سجل منها سيفاس ماليلي الهدف الثالث في الدقيقة 82 وتكفل جواو تياني بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 84.

وتقام الجولة الثانية من منافسات منطقة الشرق يومي 1و 2 أكتوبر، حيث يلتقي يوم 1أكتوبر سنترال كوست مع بوريرام يونايتد في جوسفورد، وبوهانج ستيلرز مع شنغهاي بورت في بوهانج، وكاواساكي فرونتال مع جوانجو في كاوازاكي، وجوهور مع شنغهاي شينهوا في جوهور بارو، ويوم 2 أكتوبر يلتقي فيسيل كوبي مع شاندونج تايشان في كوبي، ويوكوهاما مارينوس مع أولسان في يوكوهاما.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في منطقة الشرق لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ16.

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