النصر السعودي يعلن الاستغناء عن خدمات المدرب كاسترو

أعلن النصر المنافس في السعودي للمحترفين اليوم الثلاثاء الاستغناء عن خدمات البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق الأول.

وذكر النصر عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "قررت شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاستـرو... مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق".

وجاء إعلان القرار بعد يوم واحد من تعادل النصر 1-1 مع الشرطة العراقي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر بعد أن أعلن النادي إصابة هدافه وقائده بوعكة صحية.

واستهل النصر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي، الذي أحرز المركز الثاني فيه الموسم الماضي، بتعادل مع الرائد ثم تغلب على الفيحاء قبل أن يسقط في فخ التعادل مجددا أمام الأهلي.

وزادت بداية الموسم المتواضعة وخسارة النصر للقب كأس السوبر السعودية من الضغط الواقع على كاسترو الذي لم يكن يحظى بثقة بعض من جماهير الفريق وهو ما ظهر بعد التعادل مع الرائد الذي كان يصارع للبقاء في الموسم الماضي.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت أن النصر اقترب من التعاقد مع ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، ليحل مكان المدرب البرتغالي.

وكان كاسترو قد تولى تدريب النصر في يوليو تموز 2023 بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2025.

وسبق لكاسترو (63 عاما) تدريب الدحيل وفاز معه بكأس أمير قطر في 2022 قبل الانتقال لبوتافوجو البرازيلي، كما توج مع شاختار دونيتسك بالدوري الأوكراني في 2020.

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