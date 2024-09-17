وجوه جديدة تمثل المنتخب الوطني للدراجات في طواف الصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد الإمارات للدراجات، أمس، مشاركة 5 دراجين من ضمنهم 3 وجوه جديدة في طواف الصين الدولي الذي يقام في مدينة شنغهاي الصينية في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري.
وغادرت، أمس، بعثة المنتخب الوطني المكونة من 5 لاعبين إلى الصين، استعداداً للمشاركة في الحدث، واللاعبون هم: وليد خميس النقبي، ومحمد حميد محراب الصباغ، إضافة إلى اللاعبين الجدد، سعيد محمد حبش، وعمر فاروق المشغوني، وعبد الرحمن سالم البلوشي،، ويقودهم المدرب الوطني أحمد المري.
وأكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، أن اختيار الاتحاد للدراجين الجدد، يأتي في إطار حرصه على دعم الأجيال الجديدة وإكسابهم الخبرات من خلال الاحتكاك مع نخبة الدراجين في العالم.
وأوضح أن المشاركة في طواف الصين ليست من أجل التواجد فقط، واكتساب الخبرات، بل للمنافسة على تحقيق نتيجة إيجابية
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN17092024000110011019ID1108684377
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.