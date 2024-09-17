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وجوه جديدة تمثل المنتخب الوطني للدراجات في طواف الصين

9/17/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)



أعلن اتحاد الإمارات للدراجات، أمس، مشاركة 5 دراجين من ضمنهم 3 وجوه جديدة في طواف الصين الدولي الذي يقام في مدينة شنغهاي الصينية في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري.

وغادرت، أمس، بعثة المنتخب الوطني المكونة من 5 لاعبين إلى الصين، استعداداً للمشاركة في الحدث، واللاعبون هم: وليد خميس النقبي، ومحمد حميد محراب الصباغ، إضافة إلى اللاعبين الجدد، سعيد محمد حبش، وعمر فاروق المشغوني، وعبد الرحمن سالم البلوشي،، ويقودهم المدرب الوطني أحمد المري.

وأكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، أن اختيار الاتحاد للدراجين الجدد، يأتي في إطار حرصه على دعم الأجيال الجديدة وإكسابهم الخبرات من خلال الاحتكاك مع نخبة الدراجين في العالم.

وأوضح أن المشاركة في طواف الصين ليست من أجل التواجد فقط، واكتساب الخبرات، بل للمنافسة على تحقيق نتيجة إيجابية

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