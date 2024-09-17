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منتخب الإمارات للسيدات يفوز على الإكوادور في أولمبياد الشطرنج

9/17/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز منتخب الإمارات للسيدات، أول من أمس، على نظيره الإكوادوري بنتيجة 3.5 مقابل نصف نقطة، في الجولة السادسة من منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج، الذي تستضيفه حالياً العاصمة المجرية بودابست.

وحقق منتخبنا فوزه الثالث في الأولمبياد، رافعاً رصيده إلى 8 نقاط، وتصدر ترتيب المنتخبات العربية المشاركة، بينما انفرد منتخب الهند بصدارة الأولمبياد برصيد 12 نقطة.

وفي منافسات الرجال، وضمن نفس الجولة، خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره السويدي بنتيجة 1.5 مقابل 2.5 نقطة، وتوقف رصيد منتخبنا للرجال عند النقطة السادسة، قبل مواجهة منتخب جواتيمالا في مباراة الجولة السابعة اليوم.

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