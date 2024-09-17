منتخب الإمارات للسيدات يفوز على الإكوادور في أولمبياد الشطرنج

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز منتخب الإمارات للسيدات، أول من أمس، على نظيره الإكوادوري بنتيجة 3.5 مقابل نصف نقطة، في الجولة السادسة من منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج، الذي تستضيفه حالياً العاصمة المجرية بودابست.
وحقق منتخبنا فوزه الثالث في الأولمبياد، رافعاً رصيده إلى 8 نقاط، وتصدر ترتيب المنتخبات العربية المشاركة، بينما انفرد منتخب الهند بصدارة الأولمبياد برصيد 12 نقطة.
وفي منافسات الرجال، وضمن نفس الجولة، خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره السويدي بنتيجة 1.5 مقابل 2.5 نقطة، وتوقف رصيد منتخبنا للرجال عند النقطة السادسة، قبل مواجهة منتخب جواتيمالا في مباراة الجولة السابعة اليوم.
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