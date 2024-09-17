جزيرة الحديريات تستضيف سباق ركوب الدراجات الهوائية للسيدات 2024



تستضيف جزيرة الحديريات، الوجهة التي طورتها «مُدن» في أبوظبي، سلسلة الحديريات لركوب الدراجات الهوائية للسيدات 2024، والتي تعد من منافسات الدراجات القليلة المخصصة للسيدات في المنطقة. ويشجع المنظمون راكبات الدراجات من جميع المستويات «مبتدئات ومحترفات»، للمشاركة في هذا السباق الممتع، والذي تبلغ مجموع جوائزه المالية أكثر من 50 ألف درهم إماراتي.

يقام الحدث خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 8 ديسمبر المقبلين، في مضمار الحديريات للدراجات الهوائية، ويشمل أربعة سباقات، حيث تزداد مسافة كل منها تدريجياً لتحقيق الهدف المحدد.

تستهل السلسلة بسباق افتتاحي بطول 30 كم في 20 أكتوبر، يركز على زيادة الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الثدي، وذلك في إطار مبادرة «أكتوبر الحديريات الوردي»، بينما تقام جولة السباق الثانية لمسافة 40 كم في 3 نوفمبر تحت شعار «التحفيز والشمول»، والثالثة لمسافة 50 كم في 17 نوفمبر، حيث تتميز أجواء الأخيرة بالفرح والمرح مع تشجيع المشاركات على ارتداء أزياء غريبة وغير تقليدية أثناء المنافسة، في حين ستقام جولة الموسم الختامية لمسافة 60 كم في 8 ديسمبر احتفاء بإنجازات المتسابقات، ويمكن لراكبات الدراجات من الهاويات المشاركة في سباق «جولة الدراجات المجتمعية»، والتي ستكون جزءاً من كل جولة، مع خيارين من المسارات الأقصر مسافة، والمصممين لتشجيع ركوب الدراجات بطريقة اجتماعية وشاملة للجميع.

وتختتم فعاليات سلسلة ركوب الدراجات الهوائية للسيدات 2024 بحفل توزيع الجوائز في نادي أبوظبي للدراجات، بمشاركة فريق الإمارات القابضة للدراجات، ونادي أبوظبي للدراجات، والكثير من المعنيين الرئيسيين في قطاع الرياضات النسائية في أبوظبي.

يأتي إطلاق هذه السلسلة في إطار دعم النساء الراغبات في ممارسة ركوب الدراجات كرياضة احترافية، ومساعدتهن على تحقيق التقدم في مسيرتهن الرياضية لبلوغ النجاح والتميز.

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