الوصل يعود بفوز ثمين من طشقند بتغلبه على باختاكور الأوزبكي

عاد فريق الوصل بفوز ثمين من العاصمة الأوزبكية طشقند بعد تغلبه على مضيفه باختاكور بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت في ملعب جار لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة بمساندة جماهيرية من عشاق «الإمبراطور». وجاء هدف الفوز للوصل من رأسية سفيان بوفتيني في الدقيقة 65 من كرة ركنية لزميله خيمينز.

ولم يترجم الوصل أفضليته في الشوط الأول إلى أهداف رغم تهديده مرمى أصحاب الأرض في أكثر من فرصة محققة أبرزها عندما تصدى القائم في الدقيقة الثالثة لتسديدة ديالو الذي عاد لتهديد مرمى الأوزبكي في لقطة أخرى بجانب كرة علي صالح وتسديدة سياكا التي علت العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم السيطرة الوصلاوية على مجريات اللعب. واكتفى حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء على دراجان سيران مهاجم باختاكور رغم عودته لتقنية الفيديو المساعد بسبب تدخله في مدافع الوصل سفيان بوفتيني.

ودخل «الإمبراطور» الشوط الثاني بحثاً عن هدف التقدم لينجح سفيان بوفتيني في هز شباك المنافس الأوزبكي من رأسية بعد تحويل كرة خيمينيز من ركنية إلى داخل الشباك. وتألق الحارس خالد السناني بعد التصدي لرأسية دراجان بجانب عدة هجمات من أصحاب الأرض وقف لها بالمرصاد دفاع الوصل في الدقائق الأخيرة قبل إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء.

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