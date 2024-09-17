الشارقة يحقق فوزاً ثميناً في طاجكستان بهدف فراس بالعربي



عاد الشارقة بفوز ثمين من دوشانبي عاصمة طاجكستان بالفوز على مستضيفه استقلول بهدف دون رد سجله البديل فراس بالعربي في انطلاقة مشواره أبطال آسيا 2 لحساب المجموعة الثالثة، بعد تفوق فيها الشارقة على مدار الشوطين.

قدم الشارقة مباراة جيدة في الشوط الأول بعد أن دفع المدرب كوزمين بتشكيلة ضمت الحارس خالد توحيد، شاهين عبدالرحمن، كاتنيك، خالد الظنحاني، دافيد، داركو، محمد عبدالباسط، الكاسير، كايو لوكاس، لوان بيريرا وعثمان كمارا، وضاعت عدة فرص للشارقة خلال الشوط الأول عن طريق كايو وكمارا وداركو بعد تألق الحارس الطاجيكي حسنوف فيما حالت صحوة دفاع الشارقة ومن خلفه الحارس خالد توحيد دون الوصول لمرماه واستمر التفوق الشرقاوي، ولكن دون ترجمة للفرص حتى انتهى الشوط بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، زادت خطورة الشارقة الهجومية وقابلها تألق للحارس حسنوف الذي أنقذ فريقه من 4 فرص على التوالي خلال 20 دقيقة من رأسية لوان بيريرا وتسديدة عثمان كمارا في مقص المرمى وتسديدة كايو في الزاوية اليمنى وصدها الحارس إلى ركنية قبل أن يعود الحارس ويحرم الكابتن شاهين من أجمل الأهداف بلعبة خلفية «دبل كيك»، ولكن لم يصمد الحارس حسنوف مع أول فرصة للبديل فراس بالعربي الذي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72 بطريقة ذكية عندما لعب الكرة من فوق الحارس مستغلاً تمريرة لوان بيريرا الذهبية، وضاعت فرص أخرى للشارقة بعد الهدف من كايو لوكاس وعثمان كمارا ونشط الفريق الطاجيكي في الدقائق الأخيرة وضاعت له فرصة في آخر دقيقة للوقت الأصلي ارتدت فيها الكرة من القائم الأيمن، ونجح الشارقة في المحافظة على تقدمه حتى نهاية المباراة ليضع أول 3 نقاط في رصيده من خارج ملعبه.

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