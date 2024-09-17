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الهلال يفوز على الريان بثلاثية في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة

9/17/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق الهلال السعودي فوزا عريضا على ضيفه الريان القطري 3 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات مجموعة منطقة الغرب بالنسخة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسم الهلال الفوز في الشوط الأول حيث سجل خلاله أهدافه الثلاثة قبل أن يرد الريان بهدف شرفي في الشوط الثاني.

وتقدم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بهدف للهلال في الدقيقة 15 ثم أضاف البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 42 وبعدها بدقيقتين أكمل البرازيلي ماركوس ليوناردو الثلاثية، وتكفل البرازيلي روجر جيديس بتسجيل الهدف الوحيد للريان بعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني.


وقد تم تقسيم الأندية الـ24 المشاركة في النسخة الأولى والتي تحمل اسم "النخبة" إلى مجموعتين (شرق)، و(غرب)، بحيث يلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته، بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج أرضه، على أن تسفر هذه المباريات عن تحديد هوية الأندية الثمانية المتأهلة عن كل منطقة إلى الدور الـ16.

وفي دور الـ16 يلتقي المتصدر مع صاحب المركز الثامن في المجموعة الأخرى والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس، وسيقام بنظام الذهاب والإياب بحيث يكون الإياب على ملعب الأعلى ترتيبًا.

وبداية من دور الثمانية ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

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