تنفيذ أولى محطات التاكسي الجوي في دبي قبل نهاية 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن أن أعمال البناء والتنفيذ لأولى محطات التاكسي الجوي ستتم قبل نهاية العام الجاري، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان عن تفاصيل المحطات الـ 4 وتصاميمها ومواقعها، وتدشين أعمال التشييد والبناء في أولى هذه المحطات، تمهيداً لتشغيل الخدمة تجريبياً في العام المقبل وإطلاقها رسمياً في 2026.
وقال خالد العوضي، مدير أنظمة المواصلات العامة في الهيئة، إن مشروع التاكسي الجوي سيبدأ في المرحلة الأولى بـ 4 محطات، وستكون وسط المدينة «منطقة برج خليفة»، ودبي مارينا، ومطار دبي الدولي، ونخلة جميرا، وسيتم الإعلان عن مواقعها بالتحديد خلال حفل التدشين الرسمي، الذي سيتزامن مع انطلاق أعمال تشييد أول محطة قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن محطات التاكسي الجوي تمثل نوعاً جديداً ومبتكراً من البنية التحتية، التي تتكون من مرافق مختلفة تشمل مناطق الإقلاع والهبوط، ومنطقة مخصصة للركاب والإجراءات الأمنية، ومرافق للشحن الكهربائي، وتتسم هذه المحطات بتكاملها واتصالها مع وسائل النقل الأخرى.
وأشار العوضي خلال حديثه لوسائل الإعلام على هامش مؤتمر ومعرض أنظمة التنقل الذكية إلى أن خدمة التاكسي الجوي هي إحدى مبادرات هيئة الطرق والمواصلات الهادفة إلى تحقيق استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، والرامية إلى تحويل 25 % من الرحلات في دبي لتكون ذاتية القيادة بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت طلبات لتشغيل الخدمة في مواقع كثيرة كالفنادق والمطار، وهي بصدد مناقشة ودراسة هذه الطلبات مع الشركاء لتوسيع الخدمة في المستقبل.
أحدث المركبات
وفي سياق متصل، استعرض ايلر تريروتولا، المدير العام لشركة «جوبي أفياشن» المشغلة للتاكسي الجوي في دبي تفاصيل ومواصفات أحدث مركبات التاكسي الجوي، حيث قال: تتكون المركبة من 5 مقاعد، 4 مقاعد للركاب، ومقعد للسائق، وتتشابه سعتها الاستيعابية بالتاكسي العادي، إضافة إلى أنها مركبة صديقة للبيئة 100 %، ونسبة الضجيج فيها أقل 100 مرة من الطائرات المروحية، فضلاً عن أن نسبة السلامة فيها أعلى من الطائرات المروحية، لا سيما أن بها 6 مراوح، وفي حال تعطل 4 منها، فبإمكان الطائرة أن تهبط بأمان، مشيراً إلى أن المركبة بإمكانها السير لمسافة تزيد على 160 كيلومتراً وبسرعة تصل إلى 320 كيلومتراً.
وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وقعت اتفاقية إطلاق الخدمة مع شركة سكاي بورتس انفراستركتشر البريطانية، وشركة جوبي للطيران الأمريكية، لتصبح دبي أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي التجاري عبر التاكسي الجوي الكهربائي في المناطق الحضرية، وستكون شركة سكاي بورتس انفراستركتشر البريطانية مسؤولة عن بناء محطات لخدمة التاكسي الجوي، وستكون شركة «جوبي» الأمريكية مسؤولة عن توفير المركبات الجوية، بالإضافة إلى تشغيلها وصيانتها.
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