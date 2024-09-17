تنفيذ أولى محطات التاكسي الجوي في دبي قبل نهاية 2024

كشفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن أن أعمال البناء والتنفيذ لأولى محطات التاكسي الجوي ستتم قبل نهاية العام الجاري، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان عن تفاصيل المحطات الـ 4 وتصاميمها ومواقعها، وتدشين أعمال التشييد والبناء في أولى هذه المحطات، تمهيداً لتشغيل الخدمة تجريبياً في العام المقبل وإطلاقها رسمياً في 2026.



وقال خالد العوضي، مدير أنظمة المواصلات العامة في الهيئة، إن مشروع التاكسي الجوي سيبدأ في المرحلة الأولى بـ 4 محطات، وستكون وسط المدينة «منطقة برج خليفة»، ودبي مارينا، ومطار دبي الدولي، ونخلة جميرا، وسيتم الإعلان عن مواقعها بالتحديد خلال حفل التدشين الرسمي، الذي سيتزامن مع انطلاق أعمال تشييد أول محطة قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن محطات التاكسي الجوي تمثل نوعاً جديداً ومبتكراً من البنية التحتية، التي تتكون من مرافق مختلفة تشمل مناطق الإقلاع والهبوط، ومنطقة مخصصة للركاب والإجراءات الأمنية، ومرافق للشحن الكهربائي، وتتسم هذه المحطات بتكاملها واتصالها مع وسائل النقل الأخرى.

وأشار العوضي خلال حديثه لوسائل الإعلام على هامش مؤتمر ومعرض أنظمة التنقل الذكية إلى أن خدمة التاكسي الجوي هي إحدى مبادرات هيئة الطرق والمواصلات الهادفة إلى تحقيق استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، والرامية إلى تحويل 25 % من الرحلات في دبي لتكون ذاتية القيادة بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت طلبات لتشغيل الخدمة في مواقع كثيرة كالفنادق والمطار، وهي بصدد مناقشة ودراسة هذه الطلبات مع الشركاء لتوسيع الخدمة في المستقبل.

أحدث المركبات

وفي سياق متصل، استعرض ايلر تريروتولا، المدير العام لشركة «جوبي أفياشن» المشغلة للتاكسي الجوي في دبي تفاصيل ومواصفات أحدث مركبات التاكسي الجوي، حيث قال: تتكون المركبة من 5 مقاعد، 4 مقاعد للركاب، ومقعد للسائق، وتتشابه سعتها الاستيعابية بالتاكسي العادي، إضافة إلى أنها مركبة صديقة للبيئة 100 %، ونسبة الضجيج فيها أقل 100 مرة من الطائرات المروحية، فضلاً عن أن نسبة السلامة فيها أعلى من الطائرات المروحية، لا سيما أن بها 6 مراوح، وفي حال تعطل 4 منها، فبإمكان الطائرة أن تهبط بأمان، مشيراً إلى أن المركبة بإمكانها السير لمسافة تزيد على 160 كيلومتراً وبسرعة تصل إلى 320 كيلومتراً.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وقعت اتفاقية إطلاق الخدمة مع شركة سكاي بورتس انفراستركتشر البريطانية، وشركة جوبي للطيران الأمريكية، لتصبح دبي أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي التجاري عبر التاكسي الجوي الكهربائي في المناطق الحضرية، وستكون شركة سكاي بورتس انفراستركتشر البريطانية مسؤولة عن بناء محطات لخدمة التاكسي الجوي، وستكون شركة «جوبي» الأمريكية مسؤولة عن توفير المركبات الجوية، بالإضافة إلى تشغيلها وصيانتها.