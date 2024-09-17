الخدمات الطبية تستحدث تقنية علاج بالخلايا التائية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أقامت مديرية الخدمات الطبية الملكية الثلاثاء، حفل إشهار إدخال تقنية العلاج بالخلايا التائية (CAR T CELLS)، لعلاج مرضى سرطان الدم والغدد اللمفاوية غير المستجيبة للعلاجات الأخرى، في مركز الأورام العسكري، بحضور مديرها.

وقال المدير العام للخدمات الطبية الملكية: "تحرص المديرية على مواكبة كافة التطورات والتقنيات التي تقدم العلاج الأفضل لمرضاها، وذلك ضمن أعلى المعايير الطبية المحلية والعالمية، وتقديم أحدث الطرق الطبية والعلاجية لفئة أمراض الدم والتوعية المستمرة بالمرض، وتفتح الباب للتعاون مع المؤسسات والمستشفيات سواء في الأردن أو الوطن العربي والعالم".

وأكد أن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه في المملكة والمنطقة بعد مرحلة طويلة من التحضير على أيدي أمهر الأطباء والمهن الطبية المساندة، الذين واصلوا العمل والتدريب بشكل مكثف ومتخصص على مدار عام كامل بتصنيع وتعديل الخلايا التائية في مختبر الخلايا الجذعية في مركز الأورام.

بدوره، أشار مدير مختبرات مركز الأورام العسكري، إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تكاتف الجهود بين مختلف الاختصاصات في الخدمات الطبية الملكية لتقديم أفضل طرق الرعاية الصحية مستعرضاً طريقة التخطيط والتنفيذ لإدخال هذه التقنية في الأردن مخبرياً وسريرياً، إضافة إلى أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في فترة وجيزة.

وبين المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أنه تحقيقاً للرؤى الملكية السامية بالتركيز على البحث والتطوير منحت المؤسسة الموافقة على هذه الدراسة السريرية الأولى من نوعها في الأردن لعلاج واعد للسرطان باستخدام تقنية متطورة بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية CAR T-CELL THERAPY، بعد دراستها وتقييمها فنياً من لجنة فنية متخصصة بالدراسات الدوائية في المؤسسة.

يشار إلى أن إجراء العلاج بالخلايا التائية CAR T CELLS)) سريرياً جاء بعد أن تم الانتهاء من مرحلة التجارب وبواقع ثلاث تجارب مخبرية كان آخرها في الرابع من آب الماضي وبذلك انتقلت الى مرحلة العلاج السريري، حيث تم حقن الخلايا التائية المعدلة CAR T للمريضة الذي تم اختيارها بعناية من الفريق الطبي المختص في الخدمات الطبية الملكية.

حضر الحفل الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية عمر عايش، والبروفيسور الألماني روبرت هاندجرتنجر، وعدد من ضباط مديرية الخدمات الطبية الملكية، وعدد من الشركات الداعمة والراعية.