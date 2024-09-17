Educatly تتفاوض مع المركزى للحصول على ترخيص لتمويل للطلاب

MENAFN - Al-Borsa News) وضعت شركة Educatly للحلول التعليمية التوسع الإقليمى ضمن خططها الاستراتيجية، كما تسعى لتوجيه جولة التمويل التى جمعتها مؤخراً والبالغ قيمتها 2.5 مليون دولار لمواصلة الابتكار وتوسيع نطاق خدماتها، كما تتفاوض مع المصرى للحصول على ترخيص يتيح توفير تمويل للطلاب لدعم واستكمال تعليمهم.

قال محمد السنباطى، المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة Educatly، إن فكرة المنصة بدأت من تجربته الشخصية فى محاولة العثور على المسار التعليمى المناسب له، ما جعله يدرك أن هناك فجوة حقيقية بين ما يحتاجه الطلاب تعليميًا وما تقدمه الفرص التعليمية المتاحة.

موضوعات“الاتصالات”: 110.4 مليون مشترك فى“المحمول”.. و12.8 مليون فى“الثابت” بنهاية يونيو الحركة التصحيحية تدفع مؤشرات البورصة لاستكمال رحلة الهبوط “سمارت” لحلول التكنولوجيا المالية تستهدف التوسع فى الأسواق الأفريقية

وأضاف السنباطى لـ”البورصة”:“ساعدتنى تجربتى فى دراسة الماجستير فى إيطاليا حيث أظهرت لى الأثر التحولى الذى يمكن أن تحدثه الفرص التعليمية المناسبة فى حياة الطلاب، ولذلك قررت العمل على تسهيل ذلك من خلال منصة Educatly”.

وتابع:“لقد خضت رحلة طويلة بدأت بفتح شركة صغيرة فى مصر وإغلاقها، ومن ثم الانضمام إلى حاضنة أعمال فى إسبانيا أثناء البحث عن الحلول المناسبة، حتى انضممت إلى LinkedIn لتمويل النسخة الأولى من منصة Educatly، وهناك تعاونت مع Juan Manuel ثم مع عبدالرحمن أيمن الذى كان يعانى من صعوبات تعليمية مماثلة، وعملنا معًا على تنفيذ هذا المشروع بهدف مساعدة الطلاب فى اختيار التخصصات المناسبة، وتحديد الجامعات المناسبة لهم، حتى يتمكنوا من بناء مستقبل مهنى يحقق طموحاتهم”.

وعن خططهم الاستراتيجية فى السوق المحلى، قال السنباطى إن شركة Educatly تسعى للتوسع الإقليمى، حيث تتواجد الشركة حالياً فى مصر، والسعودية، والإمارات، وتمتد أعمالها أيضًا إلى أفريقيا فى دول مثل كينيا ونيجيريا.

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة عدد الطلاب الذين تخدمهم لتتجاوز العدد الحالى البالغ 3 ملايين طالب يدرسون فى أكثر من 1100 جامعة منتشرة فى 90 دولة حول العالم، كما تركز بشكل خاص على المزيد من التوسع فى دول شمال أفريقيا لوجود فرص كبيرة للنمو.

وأوضح أن المحور الثانى يتضمن الاستثمار فى التكنولوجيا، مما سيتيح للشركة الوصول إلى عدد أكبر من الطلاب بسرعة أكبر، خصوصاً مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعى.

وأشار إلى أن هذا الاستثمار يُمكّن الشركة من تعزيز تعاونها مع المزيد من الجامعات وتقديم برامج تعليمية مخصصة، أما المحور الثالث فهو التخطيط لإطلاق خدمات جديدة بنهاية العام بهدف مساعدة الطلاب فى تحديد مساراتهم المهنية وتقديم تجربة رقمية محسنة، حيث توفر الشركة خريطة رقمية لمختلف مؤسسات التعليم حول العالم لتسهيل عملية البحث عن فرص تعليمية للمستخدمين بشكل أكثر كفاءة.

وعن حجم استثماراتهم، أشار السنباطى إلى أن شركة“Educatly” قامت بعدد من الجولات الاستثمارية المتتالية لدعم مسيرتها وتوسيع عملياتها، وفى البداية، انطلقت الشركة بجولة صغيرة من التمويل جمعتها من الأصدقاء والعائلة، وقد ساعدتها على إنشاء النموذج الأولى للشركة واختبار الفكرة بشكل عملى.

وتابع:“بعد ذلك، تمكنت Educatly من جذب اهتمام المستثمرين، مما أدى إلى جمع جولة استثمارية أولية بقيمة مليون دولار، هذه الجولة شهدت مشاركة مؤسسات استثمارية من مختلف المناطق، بما فى ذلك أيرلندا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما ساهم فى توسيع نطاق الشركة وتعزيز تواجدها فى السوق”.

وقال إن الشركة أنهت مؤخراً جولة تمويل رئيسية جمعت من خلالها 2.5 مليون دولار، وهذه الجولة كانت بمثابة دفعة قوية لمواصلة الابتكار وتوسيع نطاق خدمات“Educatly” لتشمل المزيد من الطلاب حول العالم.

وأضاف:“هذا التمويل سيمكن الشركة من تعزيز استثماراتها فى التكنولوجيا وتطوير المزيد من الحلول المبتكرة التى تلبى احتياجات الطلاب وتساهم فى تحقيق رؤيتها المستقبلية”.

وبالحديث عن الخدمات التى توفرها المنصة، أوضح أن Educatly تركز على ثلاثة أمور رئيسية: الأول مساعدة الطلاب فى اختيار تخصصاتهم والعثور على البرامج والجامعات المثالية التى تتناسب مع مهاراتهم، سواء فى مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، وتسهيل عملية التسجيل بيسر وتضم المنصة حالياً أكثر من 1100 جامعة فى 90 دولة مختلفة.

كما تسهم المنصة فى تمكين الطلاب من التواصل مع طلاب آخرين فى الجامعات التى يستهدفونها لتبادل الخبرات والمعرفة، كما أن المنصة تعتمد على الذكاء الاصطناعى الحديث ونماذج اللغة الكبيرة (LLM) لضمان دقة المعلومات المقدمة.

فى حين يركز المحور الثانى على تمكين الطلاب من الوصول لمختلف الجامعات، حيث تقدم“Educatly” خريطة رقمية لمختلف المؤسسات التعليمية حول العالم، ويسهم ذلك فى تبسيط عملية البحث عن الفرص التعليمية للمستخدمين، وتتعاون المنصة فى هذا الإطار مع أكثر من 1100 جامعة فى أكثر من 500 تخصص، وتستهدف زيادة عدد الشراكات لتشمل 1500 جامعة جديدة بنهاية عام 2024.

أما المحور الثالث والأخير فهو معنى بالشراكات الدولية، فالمنصة تتعاون مع شركاء من خارج مصر لمساعدة الطلاب فى الحصول على الدعم المالى من خلال خطط تقسيط متنوعة مثل القروض الدراسية التى تُسدد بعد الحصول على وظيفة.

وقال السنباطى:“المنصة حاليًا تتفاوض مع البنك المركزى المصرى للحصول على ترخيص لتوفير التمويل اللازم للطلاب لدعم واستكمال تعليمهم”.

وأضاف أن الشباب المصرى أصبح أكثر دراية بالفرص المتاحة، ولا نجد شباب يفكرون بالطرق التقليدية فى الجامعات أو الكليات والتى اعتدنا أن نطلق عليها“كليات القمة”، بل يفضل الشباب ان يكتشفوا كل الفرص المتاحة، ومن هنا يأتى دورنا فى مساعدتهم لاكتشاف ميولهم وشغفهم، وتحديد الجامعات المناسبة سواء فى مصر أو خارج مصر، مع فرص الحصول على الدعم المادى، ومع التغيرات السريعة فى سوق العمل، هناك حاجة متزايدة للمهارات الجديدة، وهذا ما يبحث عنه الشباب.

وعن عدد عملائهم، أوضح أن المنصة نجحت فى الوصول إلى 3 ملايين طالب حتى عام 2023، بعد أن كان العدد مليون طالب فقط فى عام 2022.

وتابع:“زادت شراكاتنا مع الجامعات من أقل من 300 جامعة إلى أكثر من 1100 جامعة حول العالم فى الوقت الحالى ونستهدف الوصول لـ 7 ملايين طالب بنهاية هذا العام”.

وفيما يخص عدد المحافظات التى يغطونها وهل هناك اتجاه لزيادة عددها خلال الفترة المقبلة، أشار السنباطى إلى أن تطبيق Educatly متاح فى جميع المحافظات فى مصر، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق خدماتنا باستمرار، ونعمل على خطة توسعية لوجودنا خارج مصر من خلال تقديم خدماتنا فى المزيد من الدول العربية، وهدفنا هو توفير الوصول السهل والميسر إلى المعلومات التعليمية لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، وتعزيز استفادتهم من الفرص التعليمية فى كافة المناطق.

وقال إن المنصة تعمل باستمرار على تحسين وتطوير خدماتها لتلبية احتياجات الطلاب فى مختلف المناطق، وتعزيز وجودهم فى الأسواق الحالية والجديدة.

وتابع:“التوسع الإقليمى ليس فقط لزيادة قاعدة العملاء، بل سيسهم أيضًا فى تعزيز قدرة الشركة على تقديم خدمات تعليمية متقدمة وملائمة لاحتياجات مختلف الأسواق”.

وعن التحديات التى تواجههم وكيف تغلبوا عليها، قال السنباطى:“فى البداية واجهنا صعوبات كبيرة، حيث كانت الهندسة والطب تعتبر المسارات المهنية المفضلة والمقبولة على نطاق الأهل، وهذا جعل من الصعب إقناع عائلاتنا وأقاربنا بأهمية ريادة الأعمال وإمكاناتها الفعّالة، وكانت الأفكار التقليدية حول الأمن الوظيفى والاستقرار فى المهن التقليدية تشكل عائقاً أمامنا، وواجهنا ردود فعل سلبية من الأهل الذين لم يكن لديهم دراية كافية بمنظومة الشركات الناشئة والتحديات والفرص التى توفرها، وهذا الفكر السائد حول المهن التقليدية كان يشكل حاجزاً كبيراً لنا، مما زاد من صعوبة إقناعهم بمشروعنا الجديد”.

وتابع:“لكن بفضل إيماننا برؤيتنا وثقتنا فى قدراتنا نجحنا فى تجاوز هذه التحديات واستطعنا بمرور الوقت أن نثبت للأهل أهمية ريادة الأعمال وكيف يمكن أن تكون مجزية وناجحة، ومن خلال جهدنا المستمر والتزامنا بتحقيق رؤيتنا، وضعنا الأساس لنجاح Educatly، وأصبحنا قادرين على بناء شركة تساهم فى إحداث تغيير إيجابى فى مجال التعليم وتقديم حلول مبتكرة للطلاب حول العالم”.

وعن رؤيته بصفة عامة لنمو نشاط الشركات الناشئة فى مصر وهل تأثر بالتغيرات الاقتصادية التى أصابت العالم، أكد السنباطى أن الشركات الناشئة فى مصر أظهرت مستوى ملحوظا من المرونة والقابلية للتكيف، حتى فى ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث تتميز ريادة الأعمال فى مصر بالنمو المستمر، مع تزايد الدعم من المستثمرين وحاضنات الأعمال، وهذا التوسع يعزز من ديناميكية جيل الشباب وسوق التكنولوجيا المتنامى.

وأضاف أنه بالرغم من تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على الشركات الناشئة، خصوصًا من حيث التمويل وظروف السوق، فإن العديد من الشركات المصرية الناشئة قد حولت هذه التحديات إلى فرص، ومن خلال الابتكار وتطوير استراتيجيات جديدة، تمكنت هذه الشركات من تلبية الاحتياجات المتزايدة فى السوق وتعديل أساليبها لتناسب الظروف الحالية.

وأشار السنباطى إلى أن التركيز على التكنولوجيا والحلول الرقمية ساهم فى تقليل الآثار السلبية لهذه التغيرات، مما يضع الشركات الناشئة المصرية فى موقع جيد للاستمرار فى النمو والنجاح.