ارتفاع أسهم اللاعبين اليابانيين في الدوري الإنجليزي

ينتقل اللاعبون اليابانيون بأعداد قياسية إلى الإنجليزي لكرة القدم، ويبدو أن المزيد سيلحق بهم في ظل انجذاب الأندية إلى جودتهم، عملهم الدؤوب، وقيمتهم مقابل المال المنفق للتعاقد معهم.

كاورو ميتوما هو أبرز المواهب الخمسة في دوري الدرجة الأولى (برميرليغ)، فيما يحترف ثمانية لاعبين في دوري الدرجة الثانية واثنان في الثالثة.

يعتقد واتارو إندو، وسط ليفربول وقائد اليابان، ان مواطنيه "بات ينظر إليهم بتقدير أعلى" من قبل الأندية الإنجليزية، مقارنة مع الماضي.

أضاف ابن الحادية والثلاثين وصاحب 64 دولية "يسألني طاقم ليفربول عن الكثير من اللاعبين اليابانيين، ليس بالضرورة لأمر مرتبط بالانتقالات، بل للحديث فقط عن جودة أحد اللاعبين".

تابع اللاعب المنتقل إلى ليفربول العام الماضي بعد ثلاث سنوات أمضاها مع شتوتغارت الألماني "يبدو أن هناك اهتماما أكبر باللاعبين اليابانيين من مختلف أنحاء العالم".

يحترف أيضا في دوري النخبة الإنجليزي كل من دايتشي كامادا (كريستال بالاس)، تاكيهيريو تومياسو (أرسنال) ويوكيناري سوغاوارا (ساوثمبتون).

- "قليل من الخوف" -

عرف اللاعبون اليابانيون نجاحات متباينة في الدوري الإنكليزي، منذ أن أصبح جونيتشي إيناموتو أوّل القادمين إلى أرسنال في 2001.

ترك الفريق اللندني إلى الجار فولهام، بعد موسم واحد اخفق خلاله في حمل ألوان "المدفعجية" في أي مباراة.

أحرز شينجي كاغاوا لقب الدوري مع مانشستر يونايتد في 2013، لكنه عاد إلى فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، بعد موسمين متباينين في صفوف "الشياطين الحمر".

يقول وكيل اللاعبين المعتمد من فيفا جويل بانيك والذي يتعامل مع 50 لاعبا يابانيا، ان الأندية الإنجليزية كانت "تخاف قليلا من اللاعبين اليابانيين".

تابع لوكالة فرانس برس "المقاربة النمطية هي أن اللاعب (الياباني) جيد جدا من الناحية التقنية لكن هل سيكون قويا بما يكفي من الناحية البدنية والجسدية؟".

أردف بانيك "في السابق كان اللاعبون اليابانيون يصنفون في فئات معينة ربما -- كانوا يذهبون إلى ألمانيا أو هولندا، حيث تكون الأمور أكثر تقنية".

يرى بانيك أن نجاح اللاعبين اليابانيين مع الأندية البريطانية في الآونة الأخيرة، خصوصا مع سلتيك الاسكتلندي تحت اشراف الأسترالي أنج بوستيكوغلو، المدرب السابق في الدوري الياباني وتوتنهام الحالي، ساعد في تغيير المفاهيم.

قال أيضا إن جائحة كوفيد غيّرت طريقة عمل كشافي الأندية، ما جعل انتاج مقاطع الفيديو والبيانات من مختلف أنحاء العالم أكثر سهولة "لم ترغب الأندية في إهدار الوقت والمال والمخاطرة في الذهاب إلى مكان بعيد عندما لا تعرف ما الذي ستشاهده هناك".

أردف "بعد أن بات كل شيء متاحا الآن، بعد ساعات أو حتى دقائق من انتهاء المباريات، فقد تبدد الخوف من مسألة +هل ينبغي أن نتطلع إلى السوق اليابانية+؟".

- جودة وقيمة -

نظرا لرسوم انتقالهم الزهيدة نسبيا، بات التعاقد مع اليابانيين استثمارا ذكيا، حيث وصفهم بانيك بأنهم "أكثر جاذبية من حيث القيمة، مقارنة مع أي لاعب بنفس المستوى من أي مكان آخر في العالم".

دفع برايتون 2.5 مليوني جنيه (3.3 مليون دولار) لضم الجناح ميتوما من كاواساكي فرونتالي في 2021، فيما انضم الهداف كيوغو فوروهاشي إلى سلتيك في العام عينه مقابل 4.5 ملايين جنيه. ارتبط اسم فوروهاشي هذا الصيف بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وأدى تدني صفقات الانتقال إلى تعاقد أندية الدرجة الثانية في إنكلترا مع العديد من اليابانيين.

قال مدرب المنتخب هاجيمي مورياسو إن اللاعبين مستعدون للاحتراف في الدرجة الثانية بحثا عن الصعود إلى دوري الأضواء "الدوري الياباني بطولة جيدة جدا، لكن اللاعبين يريدون المستوى الأرفع".

تابع "البرميرليغ تضم أفضل اللاعبين في العالم، ويريدون التواجد هناك أيضا. أعتقد أن الكثيرين انتقلوا إلى تشامبيونشيب (دوري الدرجة الثانية) بحثا عن الصعود".

يرى بانيك ان التغييرات التي طرأت على قواعد تأشيرات العمل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أجبرت الأندية الإنكليزية على النظر خارج القارة العجوز للتعاقدات وأن تكون "أكثر انفتاحا وإبداعا".

وتعززت صورة اللاعب الياباني في مونديال قطر 2022، بعد فوز "الساموراي الأزرق" على العملاقين الألماني والإسباني في دور المجموعات.

قال بانيك انهم يملكون الذهنية المناسبة للاستفادة من الفرص "مع اللاعبين الذين عملت معهم، إذ لم تجر الامور على ما يرام، إذا أخرجوا من الفريق أو طُلب منهم اللعب في غير موقعهم، فان الإجابة الافتراضية تكون" ما الذي يمكنني فعله بشكل أفضل؟".

تابع "يعتبر اللاعبون أنفسهم سفراء لليابان ويريدون اظهار صورة جيدة عن