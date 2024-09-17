أطقم تحكيم إماراتية تدير مباريات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، أن الاتحاد الآسيوي قرر تكليف طاقم تحكيم إماراتي دولي بقيادة عمر آل علي، لإدارة مباراة أولسان الكوري وكواساكي الياباني في دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويضم الطاقم أيضا محمد أحمد يوسف "حكم مساعد أول"، وجاسم عبد الله "حكم مساعد ثان"، ويحيي الملا "حكم فيديو"، ومحمد عبيد خادم "مساعد حكم فيديو"، وسلطان محمد صالح "حكم رابع".
كما يدير طاقم إماراتي بقيادة أحمد عيسى درويش، ومعاونة كل من سعيد المرزوقي، وياسر سبيل، مباراة موهان الهندي، ورافشان الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN17092024000110011019ID1108683248
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.