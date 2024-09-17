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أطقم تحكيم إماراتية تدير مباريات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم

9/17/2024 10:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، أن الاتحاد الآسيوي قرر تكليف طاقم تحكيم إماراتي دولي بقيادة عمر آل علي، لإدارة مباراة أولسان الكوري وكواساكي الياباني في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويضم الطاقم أيضا محمد أحمد يوسف "حكم مساعد أول"، وجاسم عبد الله "حكم مساعد ثان"، ويحيي الملا "حكم فيديو"، ومحمد عبيد خادم "مساعد حكم فيديو"، وسلطان محمد صالح "حكم رابع".

كما يدير طاقم إماراتي بقيادة أحمد عيسى درويش، ومعاونة كل من سعيد المرزوقي، وياسر سبيل، مباراة موهان الهندي، ورافشان الطاجيكي في دوري أبطال آسيا 2.

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