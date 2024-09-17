دبي البحري يفتح باب التسجيل لأولى جولات القوارب الشراعية 22 قدما



أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما، الذي يقام يوم السبت المقبل في افتتاح فعاليات الموسم البحري الجديد.

وتشمل منافسات الجولة الأولى فئتين، الأولى مخصصة للشباب تحت 21 سنة (مواليد 2003)، والثانية للناشئين تحت 16 سنة (مواليد 2008).

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن اللجنة المنظمة وضعت تصورا محكما لإنجاح السباق، الذي يمثل باكورة السباقات في الموسم الجديد 2024-2025، وذلك بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية

وأيضا الشريحة المستهدفة من النواخذة والملاك والبحارة المشاركين.





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