نادي دبي يعلن عن تشكيلة فريقه المشارك فيرابطة كرة السلة لدول البحر الإدرياتيكي





أعلن فريق نادي دبي لكرة السلة، اليوم عن تشكيلة لاعبيه، الذين يخوضون منافسات رابطة كرة السلة لدول البحر الإدرياتيكي.

جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور كل من علي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وديجان كامينياسيفتش، المدير العام والمؤسس المشارك لنادي دبي لكرة السلة، ويوريتشا جوليماش مدرب الفريق، وكليمن بيربليتش قائد الفريق.

وتضم تشكيلة الفريق، الذي تأسس حديثا، لاعبين من الفلبين والولايات المتحدة وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والأردن وتركيا ولاتفيا، ولعب عدد منهم لفترة طويلة في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى رأسهم دايفس بيرتانز، نجم دوري المحترفين الأمريكي NBA السابق.

وتنطلق أولى مباريات الفريق في موسمه الأول، يوم الأحد 22 سبتمبر، في كوكا كولا أرينا بدبي، حيث يلتقي مع فريق ريد ستار الصربي.

وقال علي عمر البلوشي إن انضمام نادي دبي لكرة السلة، يعزز مكانة دبي كمركز رياضي عالمي، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات لرياضة كرة السلة في دبي.

وأضاف أن وجود هذا الفريق سيعزز من مكانة دبي كوجهة رياضية رائدة على مستوى العالم.

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