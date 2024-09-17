بتهم الاحتيال.. إعادة محاكمة بلاتر وبلاتيني في مارس المقبل

قال دومينيك نيلين، المحامي الخاص بميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء إن محاكمة الاستئناف الخاصة بمسؤولي السابقين جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني، بتهمة الاحتيال المزعومة، ستجرى في مارس 2025.

ووفقا لتصريحاته، فإن جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف الاستثنائية من المقرر أن تعقد في الفترة من 3 إلى 25 مارس المقبل في موتينز بالقرب من مدينة بازل.

وكان قد تم تبرئة بلاتر /88 عاما/ الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم وبلاتيني /69 عاما/ من تهم الاحتيال في 2022. واتهمت النيابة العامة بلاتر بمنح بلاتيني مليوني فرنك سويسري (3ر2 مليون دولار) بشكل غير قانوني.

وبحسب ما ذكره المتهمان فإن المبلغ يتعلق بمدفوعات مستحقة بموجب اتفاق شفوي خاص بعمل بلاتيني الاستشاري.

ورأى مكتب النائب العام في سويسرا أنه لا يوجد أي أساس قانوني لهذا المبلغ، ولكن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قضت "بالشك في الحقيقة" وبالتالي لم تقم بإدانة المتهمين لأن الشكوك حول ذنبهما ليست قائمة.

وبعدها قرر مكتب النائب العام الاستئناف ضد هذا القرار.

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