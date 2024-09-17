35 كيلو من الفضة.. تفاصيل طلب الدية الشرعية في قضية أحمد فتوح لاعب الزمالك

كشف أشرف عبدالعزيز محامي أحمد فتوح، نادي الزمالك، تفاصيل هامة حول الإفراج عن اللاعب بكفالة، بعد تورطه في قضية "القتل الخطأ" نتيجة حادث سير في مدينة العلمين الجديدة، بمصر.

وأوضح المحامي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخطوة الأولى التي سيقوم بها فتوح هي زيارة أسرة المتوفي لتقديم واجب العزاء، آملاً في أن يقبلوا عزاءه في ظل الحالة النفسية السيئة التي يمر بها اللاعب.

وطلب المحامي تقدير الدية الشرعية وفق القانون الإسلامي، وقدم طلباً للمفتي لتحديد قيمة الدية، والتي تبلغ 35.7 كيلوجرام من الفضة، أي ما يقرب من مليون و750 ألف جنيه مصري. ومع ذلك، أشار إلى أن أسرة المتوفي لم تقبل هذا العرض حتى الآن.

ونفى عبدالعزيز أي تهمة تتعلق بحيازة المخدرات ضد فتوح، مؤكدًا أن محضر الشرطة لم يتطرق لأي شيء بخصوص وجود مواد مخدرة في سيارة اللاعب وقت وقوع الحادث، مما يعزز موقفه القانوني.