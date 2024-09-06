مصطفى يبحث مع وزير خارجية ألمانيا مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN / استقبل رئيس الوزراء، الخارجية والمغتربين د. محمد مصطفى، اليوم الجمعة في مكتبه برام الله، خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، حيث بحث معها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وشدد رئيس الوزراء على أنه بجانب استمرار الحرب على شعبنا في قطاع غزة، شهدت محافظات شمال الضفة الغربية أحداثا صعبة بسبب اجتياحات جيش الاحتلال، والتي أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء من بينهم النساء والأطفال، وتدمير للبنية التحتية وحصار المشافي، واعاقة دخول الوفد الوزاري لمحافظة جنين أمس لتفقد أبناء شعبنا والوقوف على احتياجاتهم.

وأشار مصطفى على أنه مع بدء انسحاب جيش الاحتلال من محافظات جنين وطولكرم ومخيماتها بدأت الطواقم الفنية والميدانية بالعمل من أجل إزالة آثار العدوان وحصر الأضرار والاحتياجات، مؤكدا على أنه سيتم العمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

وحول وقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء على أن تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، هو نقطة انطلاق جيدة لخارطة طريق للوصول الى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والاغاثية لتلبية احتياجات شعبنا الطارئة في القطاع، ويمهد الطريق من أجل توحيد الأراضي الفلسطينية وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

كما أطلع مصطفى، بيربوك على جهود الحكومة من أجل إنجاز خطة وطنية مفصلة وشاملة من أجل تعافي وإعادة اعمار وتنمية قطاع غزة فور وقف العدوان، الى جانب الإنعاش الاقتصادي في الضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع فريق من الشركاء الدوليين مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين.

كما استعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة في سير عمل برنامج الإصلاح المؤسسي، وتحقيق العديد من الإنجازات وفق الجدول الزمني والخطوات المقرة.

وأكد مصطفى أهمية تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين، وعقد اللجنة الوزارية المشتركة التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والمشاريع التنموية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مثمنا الدعم الألماني المستمر لفلسطين بشكل منفرد أو عبر الاتحاد الأوروبي.

من جانبها أكدت وزير الخارجية الألمانية بيربوك أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، ووقف التصعيد في الضفة وما شهدته مؤخرا من اجتياحات لجيش الاحتلال، والرفض لتدمير البنية التحتية والتي جزء منها ممول من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وجددت بيربوك تأكديها على موقف بلادها الثابت من دعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وحضر الاجتماع وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابيكيان شاهين، وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، وسفير فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، والسفيرة د. أمل جادو، مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الدبلوماسية والسياسية والسفير د. عمر عوض الله.