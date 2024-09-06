Friday, 06 September 2024 09:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مباراة الأردن والكويت المؤهلة لكأس العالم 2026 حديث مواقع التواصل .. استمع

9/6/2024 10:07:12 AM
(MENAFN- Amman Net) تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مباراة اليوم للمنتخب الأردني والمنتخب الكويتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

فعلق حمزة الهويدي: رشوا الملعب يستر عليكم مش ناقصنا ابو تعمر 😂❤️

وقالت ام نبيل: ان شاء الله تعادل الكويت والاردن مااريدهم الفوز الهم لا الكويت ولا الاردن

ونشرت نادية خليل:والتقى المنتخبان في 24 مباراة، انتهت 9 منها بفوز الكويت و9 بالتعادل، وفاز الأردن في 6 مباريات.

وأضافت أريام العيسى:طيب الله فالنا يا النشامى، اردنية الفرحه بعون الله

وعلق محمود السعدي: اليوم الخميس وبدي انبسط فوزو🔥❤️❤️

وقال محمد التميمي: يارب التوفيق والفوز لمنتخبنا الوطني الأردني 🇯🇴🤲

ونشرت رهف: اللاعبين اليوم مش رح يناموا من الحماس 🔥🔥

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مباراة المنتخب الأردني والكويتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 حديث مواقع التواصل

MENAFN06092024000209011053ID1108644982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث