مباراة الأردن والكويت المؤهلة لكأس العالم 2026 حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي
مع مباراة
اليوم للمنتخب الأردني والمنتخب الكويتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
فعلق حمزة الهويدي: رشوا الملعب يستر عليكم مش ناقصنا ابو تعمر 😂❤️
وقالت ام نبيل: ان شاء الله تعادل الكويت والاردن مااريدهم الفوز الهم لا الكويت ولا الاردن
ونشرت نادية خليل:والتقى المنتخبان في 24 مباراة، انتهت 9 منها بفوز الكويت و9 بالتعادل، وفاز الأردن في 6 مباريات.
وأضافت أريام العيسى:طيب الله فالنا يا النشامى، اردنية الفرحه بعون الله
وعلق محمود السعدي: اليوم الخميس وبدي انبسط فوزو🔥❤️❤️
وقال محمد التميمي: يارب التوفيق والفوز لمنتخبنا الوطني الأردني 🇯🇴🤲
ونشرت رهف: اللاعبين اليوم مش رح يناموا من الحماس 🔥🔥
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مباراة المنتخب الأردني والكويتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 حديث مواقع التواصل
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