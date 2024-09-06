تعرف على قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجلس النواب 2024:

(MENAFN
- Amman Net) الدائرة الانتخابية المحلية :
استنادا لأحكام المادة (16) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة (2022) وتعديله تعرض الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني أسماء القوائم وأسماء المترشحين النهائية في تلك القوائم للدوائر الانتخابية المحلية.
الدائرة الانتخابية العامة:
استنادا لأحكام المادة (16) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة (2022) وتعديله تعرض الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني أسماء القوائم وأسماء المترشحين النهائية في تلك القوائم للدائرة
الانتخابية العامة.
تعرف على قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجلس النواب 2024:
- أسماء القوائم المحلية وأسماء المترشحين للدوائر الانتخابية المحلية . 140.75 كيلوبايت
- أسماء القوائم الحزبية وأسماء المترشحين للدائرة الانتخابية العامة . 109.85 كيلوبايت
كواليس انتخابات 2024
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