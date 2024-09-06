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تعرف على قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجلس النواب 2024

9/6/2024 10:07:11 AM
(MENAFN- Amman Net) الدائرة الانتخابية المحلية :

استنادا لأحكام المادة (16) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة (2022) وتعديله تعرض الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني أسماء القوائم وأسماء المترشحين النهائية في تلك القوائم للدوائر الانتخابية المحلية.

الدائرة الانتخابية العامة:

استنادا لأحكام المادة (16) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة (2022) وتعديله تعرض الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني أسماء القوائم وأسماء المترشحين النهائية في تلك القوائم للدائرة
الانتخابية العامة.

تعرف على قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجلس النواب 2024:


- أسماء القوائم المحلية وأسماء المترشحين للدوائر الانتخابية المحلية . 140.75 كيلوبايت - أسماء القوائم الحزبية وأسماء المترشحين للدائرة الانتخابية العامة . 109.85 كيلوبايت كواليس انتخابات 2024

MENAFN06092024000209011053ID1108644981

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