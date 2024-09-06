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انتهاء تقديم طلبات المنح الخارجية منتصف ليلة الخميس

9/6/2024 10:07:11 AM
(MENAFN- Amman Net) تنتهي عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 في تمام الساعة 12 ليلاً من اليوم الخميس الموافق 5-9-2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: .
ونوهت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي الى أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية تقديم الطلبات.


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