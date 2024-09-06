انتهاء تقديم طلبات المنح الخارجية منتصف ليلة الخميس
التاريخ
9/6/2024 10:07:11 AM
(MENAFN
- Amman Net) تنتهي عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 في تمام الساعة 12 ليلاً من اليوم الخميس الموافق 5-9-2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: .
ونوهت مديرية البعثات في وزارة التعليم
العالي الى أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية تقديم الطلبات.
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