Friday, 06 September 2024 09:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6 شهداء بقصف اسرائيلي لخيام النازحين بدير البلح وخانيونس

9/6/2024 10:07:10 AM
(MENAFN- Amman Net) استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون ،فجر اليوم الخميس، جرّاء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين بساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
كما استشهد مواطن وأصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي غزة.

MENAFN06092024000209011053ID1108644979

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث