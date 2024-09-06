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التيار الديمقراطي يدعم سائقي التطبيقات

9/6/2024 10:07:10 AM
(MENAFN- Amman Net) اعلنت القائمة 24 / تحالف التيار الديمقراطي عن لقاء مع سائقي التطبيقات تمخض عنه تبني مطالب هذه الشريحة التي تعاني من التجاهل والتهميش والحرمان التام من
الحقوق. وبين سائقو التطبيقات ان الكثير من العربات مرهونة لأقساط البنوك التي تضاعفت تقريبا بقرارات منفردة واذا اضفنا كلف الوقود والصيانة والمخالفات الغيابية الجائرة يصبح مردود العمل اقل من الالتزامات. وقال العين جميل النمري ممثل القائمة 24 تحالف التيار الديمقراطي في اللقاء ان التحالف وضع قضية سائقي التطبيقات منذ زمن على الطاولة وأكد على حقهم في تنظيم نقابي يرعى شؤونهم ويمثلهم خصوصا وانهم لا يتمتعون بأي من الحقوق التي نص عليها قانون العمل مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. واضاف ان التيار يضع على سلم اولوياته للبرلمان القادم القضايا العادلة لهذا القطاع الذي نهض بخدمات النقل بصورة ممتازة ويمثل مصدر تشغيل واسع للأردنيين

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