التيار الديمقراطي يدعم سائقي التطبيقات

(MENAFN
- Amman Net)
اعلنت القائمة 24 / تحالف التيار الديمقراطي عن لقاء مع سائقي التطبيقات تمخض عنه تبني مطالب هذه الشريحة التي تعاني من التجاهل والتهميش والحرمان التام من
الحقوق. وبين سائقو التطبيقات ان الكثير من العربات مرهونة لأقساط البنوك التي تضاعفت تقريبا بقرارات منفردة واذا اضفنا كلف الوقود والصيانة والمخالفات الغيابية الجائرة يصبح مردود العمل اقل من الالتزامات. وقال العين جميل النمري ممثل
القائمة 24 تحالف التيار الديمقراطي في اللقاء ان التحالف وضع قضية سائقي التطبيقات منذ زمن على الطاولة وأكد على حقهم في تنظيم نقابي يرعى شؤونهم ويمثلهم خصوصا وانهم لا يتمتعون بأي من الحقوق التي نص عليها قانون العمل مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. واضاف ان التيار يضع على سلم اولوياته للبرلمان القادم القضايا العادلة لهذا القطاع الذي نهض بخدمات النقل بصورة ممتازة ويمثل مصدر تشغيل واسع للأردنيين
كواليس انتخابات 2024
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