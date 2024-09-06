المعايطة: إغلاق صناديق الاقتراع الساعة 7 مساءً دون تمديد.. وعقوبات لمن يصوت علنًا وإيقاف الاقتراع

MENAFN - Amman Net) أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن عملية الاقتراع ستنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً دون أي تمديد، مشيرًا إلى أن مجلس المفوضين لا يملك صلاحية التمديد.

وشدد المعايطة خلال مقابلة له في برنامج "يسعد صباحك" الذي يبثّ على شاشة التلفزيون الأردني، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي شخص يدَّعي الأمية ويقوم بالتصويت بشكل علني في يوم الاقتراع، حيث سيتم إيقاف عملية الاقتراع في صندوق الاقتراع والفرز، وسيكون المرشح هو الخاسر في تلك الحالة.

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