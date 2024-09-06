المعايطة: إغلاق صناديق الاقتراع الساعة 7 مساءً دون تمديد.. وعقوبات لمن يصوت علنًا وإيقاف الاقتراع

(MENAFN
- Amman Net) أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن عملية الاقتراع ستنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً دون أي تمديد، مشيرًا إلى أن مجلس المفوضين لا يملك صلاحية التمديد.
وشدد المعايطة خلال مقابلة له في برنامج "يسعد صباحك" الذي يبثّ على شاشة التلفزيون الأردني، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي شخص يدَّعي الأمية ويقوم بالتصويت بشكل علني في يوم الاقتراع، حيث سيتم إيقاف عملية الاقتراع في صندوق الاقتراع والفرز، وسيكون المرشح هو الخاسر في تلك الحالة.
كواليس انتخابات
2024
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