أزرقنا يتدرب غدا لمواجهة المنتخب العراقي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تعادل منتخبنا الوطني " الأزرق " مع الأردن وصيف بطل آسيا خطوة ايجابية لاستكمال ما تبقى من مهام جسام في تصفيات تضم أقوى المنتخبات الآسيوية في التصفيات المؤهلة إلى كاس العالم 2026 ، والحقيقة ان المكسب في هذه المباراة هو عودة الثقة التي افتقدها لاعبونا في بطولات سابقة شهدت تغييرا مستمرا في المدربين واللاعبين المختارين ، كما ان دور المدرب الارجنتيني انتونيو بينزي كان واضحا في هذه المباراة بعدما أحسن في تشكيلته وتغييراته في الشوط الثاني التي كفلت له التعادل في ملعب الخصم وجماهيره ، والحقيقة ان الروح العالية القتالية التي أظهرها لاعبونا نجحت في ايقاف مصادر خطورة المنتخب الاردني وعزلت خطوطه عن بعضها .
وقال قائد منتخبنا الوطني يوسف ناصر صاحب هدف التعادل من ركلة حزاء اننا كنا واثقين من تحقيق نتيجة ايجابية وقلت لزملائي " لن نخسر اما تعادل او نفوز ".
ويعود منتخبنا الوطني اليوم قادما ًمن عمان وسيدخل في تدريبه الرسمي غدا استعدادا لخوض مواجهة منتخب العراق المتصدر ب 3 نقاط الثلاثاء المقبل فيما حقق منتخب فلسطين تعادلا ثمينا مع كوريا الجنوبية
في
سيئول
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