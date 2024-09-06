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أزرقنا يتدرب غدا لمواجهة المنتخب العراقي

9/6/2024 10:05:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعادل منتخبنا الوطني " الأزرق " مع الأردن وصيف بطل آسيا خطوة ايجابية لاستكمال ما تبقى من مهام جسام في تصفيات تضم أقوى المنتخبات الآسيوية في التصفيات المؤهلة إلى كاس العالم 2026 ، والحقيقة ان المكسب في هذه المباراة هو عودة الثقة التي افتقدها لاعبونا في بطولات سابقة شهدت تغييرا مستمرا في المدربين واللاعبين المختارين ، كما ان دور المدرب الارجنتيني انتونيو بينزي كان واضحا في هذه المباراة بعدما أحسن في تشكيلته وتغييراته في الشوط الثاني التي كفلت له التعادل في ملعب الخصم وجماهيره ، والحقيقة ان الروح العالية القتالية التي أظهرها لاعبونا نجحت في ايقاف مصادر خطورة المنتخب الاردني وعزلت خطوطه عن بعضها .

وقال قائد منتخبنا الوطني يوسف ناصر صاحب هدف التعادل من ركلة حزاء اننا كنا واثقين من تحقيق نتيجة ايجابية وقلت لزملائي " لن نخسر اما تعادل او نفوز ".

ويعود منتخبنا الوطني اليوم قادما ًمن عمان وسيدخل في تدريبه الرسمي غدا استعدادا لخوض مواجهة منتخب العراق المتصدر ب 3 نقاط الثلاثاء المقبل فيما حقق منتخب فلسطين تعادلا ثمينا مع كوريا الجنوبية
في
سيئول
.

MENAFN06092024000130011022ID1108644972

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