لاعب الاتحاد الجديد يعلن الاعتزال

(MENAFN
- Al Watan)
في الوقت الذي وصل فيه لاعب
الاتحاد الجديد، البرتغالي دانيلو بيريرا، إلى جدة، أعلن اللاعب الهولندي ستيفن بيرجوين، المنتقل حديثا لصفوف العميد اعتزال اللعب الدولي.
ولم ينضم بيرجوين إلى قائمة هولندا لملاقاة البوسنة والهرسك وألمانيا في دوري أمم أوروبا، وكذلك الحال بالنسبة للمهاجم ممفيس ديباي الذي أصبح لاعبا حرا عقب رحيله عن أتلتيكو مدريد الإسباني.
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