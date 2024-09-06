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لاعب الاتحاد الجديد يعلن الاعتزال

9/6/2024 9:59:46 AM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي وصل فيه لاعب الاتحاد الجديد، البرتغالي دانيلو بيريرا، إلى جدة، أعلن اللاعب الهولندي ستيفن بيرجوين، المنتقل حديثا لصفوف العميد اعتزال اللعب الدولي.
ولم ينضم بيرجوين إلى قائمة هولندا لملاقاة البوسنة والهرسك وألمانيا في دوري أمم أوروبا، وكذلك الحال بالنسبة للمهاجم ممفيس ديباي الذي أصبح لاعبا حرا عقب رحيله عن أتلتيكو مدريد الإسباني.

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