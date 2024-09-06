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المفتي العام يستقبل الزهراني - جريدة الوطن السعودية

9/6/2024 9:59:45 AM
(MENAFN- Al Watan) استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه، المشرف العام على مشروع يتلونه لتصحيح تلاوة ضيوف الرحمن التابع لجمعية النور لتعليم ضيوف الرحمن القرآن الكريم سعيد الزهراني، والمدير التنفيذي عبدالعزيز الزهراني.

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