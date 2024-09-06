المفتي العام يستقبل الزهراني - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/6/2024 9:59:45 AM
(MENAFN
- Al Watan)
استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه، المشرف العام على مشروع يتلونه لتصحيح تلاوة ضيوف الرحمن التابع لجمعية النور لتعليم ضيوف الرحمن القرآن الكريم سعيد الزهراني، والمدير التنفيذي عبدالعزيز الزهراني.
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