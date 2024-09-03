السعودية تواصل الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية على غزة

السعودية تواصل الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية على غزة
التاريخ
9/3/2024 3:08:53 PM
(MENAFN
- Al Watan)
واصلت المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية للمتضررين في غزة.
وجرى تنفيذ عملية الإنزال الجوي عبر طائرتين وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.
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