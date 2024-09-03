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السعودية تواصل الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية على غزة

9/3/2024 3:08:53 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية للمتضررين في غزة.
وجرى تنفيذ عملية الإنزال الجوي عبر طائرتين وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

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