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الإسعاف الجوي بنجران ينقل مصابا بحادث تصادم

9/3/2024 3:08:52 PM
(MENAFN- Al Watan) باشرت فرق الإسعاف بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران اليوم، بلاغاً إسعافيّاً عن حادث تصادم شمال مركز سلطانة بنجران.
وتم توجيه ثلاثة فرق إسعافية بالإضافة إلى الإسعاف الجوي وعند وصول الفرقة الأولى إلى موقع الحادث بمشاركة بقية الجهات تبين وجود أربع إصابات، وعلى الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة في الموقع، ونقل عدد من الحالات التي تحتاج النقل لاستكمال العلاج إلى المستشفيات القريبة، فيما تم نقل حالة واحدة خطيرة عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الملك خالد بنجران.
وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة نجران محمد العسيري من جهته، ‏أهمية سلامة المصابين وسرعة الاستجابة من الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة وتخفيف حدة الإصابات ونقلها إلى المستشفيات ‏القريبة لاستكمال العلاج اللازم.
ونوّهت الهيئة بأنه في حال وجود أي حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني"، الذي يدعم خصائص متنوعة وبلغات مختلفة.

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