أسعار الذهب تتراجع 25 جنيهًا خلال تعاملات الثلاثاء

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت أسعار الذهب تراجعها فى الأسواق المحلية لليوم الثالث على التوالى بدعم من تراجع الأسعار العالمية، لينخفض جرام الذهب عيار 21 بقيمة 25 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة”، إن الأسعار تراجعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3385 جنيهًا، فى حين تراجعت الأوقية بقيمة 13 دولارًا لتسجل 2485 دولارًا.
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أضاف إمبابى، أن الجرام من عيار 24 سجل 3869 جنيهًا، والجرام من عيار 18 سجل 2901 جنيه، فيما سجل الجرام من عيار 14 نحو 2257 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 27080 جنيهًا.
وكانت الأسعار قد تراجعت بنحو 35 جنيهًا، بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح سعر الجرام من عيار 21 التعاملات عند مستوى 3445 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3410 جنيهات.
وأوضح إمبابى، أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق المحلية، وتراجع أسعار المعدن النفيس بالبورصة العالمية، دفع السعر السوق المحلى للانخفاض، لاسيما مع تراجع الطلب.
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