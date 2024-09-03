أسعار الذهب تتراجع 25 جنيهًا خلال تعاملات الثلاثاء

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت أسعار الذهب تراجعها فى الأسواق المحلية لليوم الثالث على التوالى بدعم من تراجع الأسعار العالمية، لينخفض جرام الذهب عيار 21 بقيمة 25 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة“آى صاغة”، إن الأسعار تراجعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3385 جنيهًا، فى حين تراجعت الأوقية بقيمة 13 دولارًا لتسجل 2485 دولارًا.

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أضاف إمبابى، أن الجرام من عيار 24 سجل 3869 جنيهًا، والجرام من عيار 18 سجل 2901 جنيه، فيما سجل الجرام من عيار 14 نحو 2257 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 27080 جنيهًا.

وكانت الأسعار قد تراجعت بنحو 35 جنيهًا، بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح سعر الجرام من عيار 21 التعاملات عند مستوى 3445 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3410 جنيهات.

وأوضح إمبابى، أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق المحلية، وتراجع أسعار المعدن النفيس بالبورصة العالمية، دفع السعر السوق المحلى للانخفاض، لاسيما مع تراجع الطلب.